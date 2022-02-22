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    У Траоре 4 ассиста в 5 матчах за «Барселону». В последних 2 сезонах за «Вулверхэмптон» было 3

    Нападающий «Барселоны» Адама Траоре в первых пяти матчах за клуб отметился четырьмя результативными пасами. Он арендован у «Вулверхэмптона».

    В последних двух сезонах в составе англичан у Траоре было три голевых паса.

    • «Барселона» летом может выкупить Траоре.
    • Он воспитанник клуба.
    • Каталонцы идут в Примере 4-ми.

    Обамеянг дебютировал за «Барсу», заменив Траоре. Адама сделал ассист в первом матче после возвращения

    Дембеле, Обамеянг, Траоре – в заявке «Барселоны» на игру с «Атлетико»

    Обамеянг в случае перехода в «Барселону» может не попасть в заявку команды на Лигу Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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