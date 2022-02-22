У Траоре 4 ассиста в 5 матчах за «Барселону». В последних 2 сезонах за «Вулверхэмптон» было 3

Forca Barca
Нападающий «Барселоны» Адама Траоре в первых пяти матчах за клуб отметился четырьмя результативными пасами. Он арендован у «Вулверхэмптона».
В последних двух сезонах в составе англичан у Траоре было три голевых паса.
- «Барселона» летом может выкупить Траоре.
- Он воспитанник клуба.
- Каталонцы идут в Примере 4-ми.
Обамеянг дебютировал за «Барсу», заменив Траоре. Адама сделал ассист в первом матче после возвращения
Дембеле, Обамеянг, Траоре – в заявке «Барселоны» на игру с «Атлетико»
Обамеянг в случае перехода в «Барселону» может не попасть в заявку команды на Лигу Европы