У Траоре 4 ассиста в 5 матчах за «Барселону». В последних 2 сезонах за «Вулверхэмптон» было 3

Нападающий «Барселоны» Адама Траоре в первых пяти матчах за клуб отметился четырьмя результативными пасами. Он арендован у «Вулверхэмптона».

В последних двух сезонах в составе англичан у Траоре было три голевых паса.

«Барселона» летом может выкупить Траоре.

Он воспитанник клуба.

Каталонцы идут в Примере 4-ми.

Обамеянг дебютировал за «Барсу», заменив Траоре. Адама сделал ассист в первом матче после возвращения

Дембеле, Обамеянг, Траоре – в заявке «Барселоны» на игру с «Атлетико»

Обамеянг в случае перехода в «Барселону» может не попасть в заявку команды на Лигу Европы