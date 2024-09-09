Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Турция – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Турция – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

9 сентября 2024, 20:35
Турция
09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B4, 2 тур
3 : 1
Завершен
Исландия
2' К. Актюркоглу 52' К. Актюркоглу 88' К. Актюркоглу
37' В. Пальссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
(К) ЦП
10
Арда Гюлер
АП
9
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
(К) ПП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
7
Виллум Тор Виллумсон
ОП
2
Логи Томассон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-3-2-1
1
Гюнок
13
Эльмали
3
Демирал
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
16
Юкшек
10
Кахведжи
10
Чалханоглу
7
Актюркоглу
10
Гюлер
9
Найир
2-5-1-2
12
Валдимарссон
3
Херманнссон
3
Гретарссон
7
Гудмундссон
18
Андерсон
16
Тордарсон
4
Пальссон
14
Финнссон
10
Сигурдссон
22
Гудьонсен
11
Торстейнссон
16
Юкшек
22
Айхан
22
Айхан
16
Юкшек
18
Мюлдюр
2
Челик
2
Челик
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
6
Кекчю
6
Кекчю
10
Чалханоглу
9
Найир
5
Йокушлу
5
Йокушлу
9
Найир
10
Кахведжи
11
Йылдыз
11
Йылдыз
10
Кахведжи
4
Пальссон
4
Лунддал
4
Лунддал
4
Пальссон
18
Андерсон
7
Виллумсон
7
Виллумсон
18
Андерсон
11
Торстейнссон
21
Траустасон
21
Траустасон
11
Торстейнссон
10
Сигурдссон
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Турция
Исландия
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Логи Томассон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Логи Томассон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Турция - Исландия
1
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
652
347
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
10
3

Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Исландии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Исландия

Турция – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Исландия Турция
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+