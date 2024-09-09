09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B4, 2 тур
Лига наций, группа B4, 2 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Турция
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
(К) ПП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Турция
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
7
Виллум Тор Виллумсон
ОП
2
Логи Томассон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-3-2-1
1
Гюнок
13
Эльмали
3
Демирал
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
16
Юкшек
10
Кахведжи
10
Чалханоглу
7
Актюркоглу
10
Гюлер
9
Найир
2-5-1-2
12
Валдимарссон
3
Херманнссон
3
Гретарссон
7
Гудмундссон
18
Андерсон
16
Тордарсон
4
Пальссон
14
Финнссон
10
Сигурдссон
22
Гудьонсен
11
Торстейнссон
16
Юкшек
22
Айхан
22
Айхан
16
Юкшек
18
Мюлдюр
2
Челик
2
Челик
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
6
Кекчю
6
Кекчю
10
Чалханоглу
9
Найир
5
Йокушлу
5
Йокушлу
9
Найир
10
Кахведжи
11
Йылдыз
11
Йылдыз
10
Кахведжи
4
Пальссон
4
Лунддал
4
Лунддал
4
Пальссон
18
Андерсон
7
Виллумсон
7
Виллумсон
18
Андерсон
11
Торстейнссон
21
Траустасон
21
Траустасон
11
Торстейнссон
10
Сигурдссон
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Турция
Исландия
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Логи Томассон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
21
Эрен Динкчи
ЦФ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Логи Томассон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Турция - Исландия
1
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
652
347
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Исландии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Исландия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»