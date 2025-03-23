Лига наций. Сербия обыграла Австрию, Турция разгромила Венгрию и другие результаты

Закончились четыре стыковых матча Лиги наций.
Сборная Сербии сохранила место в лиге А, Турция и Греция поднялись из лиги B.
Футболисты Косово поднялись в лигу B.
Лига наций. Стыковые матчи. Ответные игры
Голы: 1:0 – Максимович, 56; 2:0 – Влахович, 90+1.
Первый матч – 1:1.
Голы: 0:1 – Чалханоглу, 37; 0:2 – Гюлер, 39; 0:3 – Бардакчи, 90.
Первый матч – 1:3.
Голы: 1:0 – Оскарссон, 2; 1:1 – Мурики, 35; 1:2 – Мурики, 45+3; 1:3 – Мурики, 79.
Шотландия – Греция – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Константелиас, 20; 0:2 – Карецас, 42; 0:3 – Цолис, 46.
Первый матч – 1:0.
Источник: «Бомбардир»