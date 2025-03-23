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  • Лига наций. Сербия обыграла Австрию, Турция разгромила Венгрию и другие результаты

Лига наций. Сербия обыграла Австрию, Турция разгромила Венгрию и другие результаты

Вчера, 22:05
1

Закончились четыре стыковых матча Лиги наций.

Сборная Сербии сохранила место в лиге А, Турция и Греция поднялись из лиги B.

Футболисты Косово поднялись в лигу B.

Лига наций. Стыковые матчи. Ответные игры

Сербия – Австрия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Максимович, 56; 2:0 – Влахович, 90+1.

Первый матч – 1:1.

Венгрия – Турция – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Чалханоглу, 37; 0:2 – Гюлер, 39; 0:3 – Бардакчи, 90.

Первый матч – 1:3.

Исландия – Косово – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Оскарссон, 2; 1:1 – Мурики, 35; 1:2 – Мурики, 45+3; 1:3 – Мурики, 79.

Шотландия – Греция – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Константелиас, 20; 0:2 – Карецас, 42; 0:3 – Цолис, 46.

Первый матч – 1:0.

Календарь Лиги наций

Результаты Лиги наций

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Источник: «Бомбардир»
Лига наций Венгрия Турция Исландия Косово Сербия Австрия Шотландия Греция
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