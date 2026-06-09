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Аргентина – Исландия: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 1.72

09 июня 2026 8:03
Аргентина - Исландия
10 июн. 2026, среда 04:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.72
Фора (-2) на Аргентину
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10 июня 2026 года в 04:00 сборные Аргентины и Исландии сыграют в товарищеском матче.

Аргентина

Аргентина находится в фантастической форме: команда побеждает в 9 последних товарищеских матчах и в 6 последних в целом. Атака просто уничтожает соперников – 3.40 гола в среднем за 5 игр (17 голов в 5 матчах), причeм аргентинцы забивают в 6 последних матчах. Оборона – каменная стена: 0.20 пропущенных, не пропускают в 5 из 7 последних матчей. В прошлом матче победа над Гондурасом (2:0). Хозяева – абсолютные фавориты.

Исландия

Исландия находится в глубоком кризисе: команда не может выиграть в 5 последних матчах и пропускает в 7 последних товарищеских встречах. Оборона дырявая – 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.60 гола за игру. В прошлом матче поражение от Японии (0:1). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Аргентина

  • 9 побед подряд в товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 3.40 забито, 0.20 пропущено
  • Забивают в 6 последних матчах
  • Не пропускают в 5 из 7 матчей
  • Победа над Гондурасом (2:0)

Исландия

  • 5 матчей без побед
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 2.00 пропущено
  • Пропускают в 7 последних товарищеских матчах
  • Поражение от Японии (0:1)

Прогноз на матч Аргентина – Исландия

Аргентина в фантастической форме, с мощнейшей атакой и надeжной обороной. Исландия в кризисе, не забивает и много пропускает. Хозяева обязаны побеждать с разгромным счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-2) на Аргентину – коэффициент 1.72
  • Тотал голов меньше 3.5

1.72
Фора (-2) на Аргентину
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Исландия Аргентина
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