Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
|1 тур
|23 марта, четверг
|22:45
|Босния и Герцеговина
|Исландия
|2 тур
|26 марта, воскресенье
|20:00
|Лихтенштейн
|Исландия
|4 тур
|20 июня, вторник
|21:45
|Исландия
|Португалия
|5 тур
|8 сентября, пятница
|21:45
|Люксембург
|Исландия
|6 тур
|11 сентября, понедельник
|21:45
|Исландия
|Босния и Герцеговина
|7 тур
|13 октября, пятница
|21:45
|Исландия
|Люксембург
|8 тур
|16 октября, понедельник
|21:45
|Исландия
|Лихтенштейн
|10 тур
|19 ноября, воскресенье
|22:45
|Португалия
|Исландия