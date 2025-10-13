13.10.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Логи Томассон
ЛЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
(К) ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
22
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
20
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
18
Gísli Thórdarson
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
14
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
3-4-1-2
1
Олафссон
2
Томассон
5
Ингасон
3
Гретарссон
19
Эллертссон
7
Харальдссон
8
Йоуханнессон
4
Пальссон
11
Гюдмюндссон
23
Магнуссон
22
Гудьонсен
4-2-2-2
16
Меньян
4
Упамекано
17
Салиба
5
Кунде
3
Динь
6
Камавинга
8
Коне
8
Товен
11
Олисе
22
Матета
7
Нкунку
8
Йоуханнессон
18
Андерсон
18
Андерсон
8
Йоуханнессон
11
Гюдмюндссон
16
Тордарсон
16
Тордарсон
11
Гюдмюндссон
22
Гудьонсен
20
Хлинссон
20
Хлинссон
22
Гудьонсен
23
Магнуссон
14
Виллумссон
14
Виллумссон
23
Магнуссон
11
Торстейнссон
11
Торстейнссон
6
Камавинга
6
Тюрам
6
Тюрам
6
Камавинга
8
Товен
18
Аклиуш
18
Аклиуш
8
Товен
7
Нкунку
7
Коман
7
Коман
7
Нкунку
22
Матета
22
Экитике
22
Экитике
22
Матета
Остались в запасе
Исландия
Франция
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
20
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
18
Gísli Thórdarson
ЦП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Мало Густо
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
20
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
18
Gísli Thórdarson
ЦП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Люка Шевалье
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Мало Густо
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Исландия - Франция
1
1
Всего ударов по воротам
4
20
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
16
12
Офсайды
1
1
Количество передач
317
717
Сейвы
6
0
Точность передач %
77
91
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
0
7
xG (ожидаемые голы)
0.82
2.5
Смотреть прямую трансляцию матча Исландия против Франции, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Исландия – Франция
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»