Составы команд
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
4
Виктор Пальссон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
(К) ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Логи Томассон
ЛЗ
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
18
Gísli Thórdarson
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
20
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
14
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
22
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
2-4-1-3
1
Олафссон
5
Ингасон
3
Гретарссон
4
Пальссон
7
Харальдссон
8
Йоуханнессон
19
Эллертссон
11
Гюдмюндссон
22
Гудьонсен
11
Торстейнссон
23
Магнуссон
4-2-3-1
12
Трубин
2
Конопля
13
Забарный
22
Матвиенко
16
Миколенко
21
Калюжный
10
Шапаренко
8
Малиновский
8
Судаков
7
Гуцуляк
11
Ванат
19
Эллертссон
18
18
19
Эллертссон
22
Гудьонсен
18
Андерсон
18
Андерсон
22
Гудьонсен
11
Торстейнссон
20
Хлинссон
20
Хлинссон
11
Торстейнссон
8
Йоуханнессон
14
Виллумссон
14
Виллумссон
8
Йоуханнессон
10
Шапаренко
18
Очеретко
18
Очеретко
10
Шапаренко
8
Малиновский
24
Бондаренко
24
Бондаренко
8
Малиновский
8
Судаков
22
Волошин
22
Волошин
8
Судаков
7
Гуцуляк
21
Велетень
21
Велетень
7
Гуцуляк
11
Ванат
11
Довбик
11
Довбик
11
Ванат
Остались в запасе
Исландия
Украина
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Логи Томассон
ЛЗ
20
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
22
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Логи Томассон
ЛЗ
20
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
22
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Исландия - Украина
1
4
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
13
Офсайды
1
3
Количество передач
649
343
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча Исландия против Украины, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Исландия – Украина
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»