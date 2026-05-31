Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию Япония против Исландии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 13:25 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Япония – Исландия