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  • Япония – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

Япония – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

31 мая, 12:15
Япония
31.05.2026, воскресенье, 13:25
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Исландия
87' К. Огава
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
15
Такехиро Томиясу
ЦЗ
22
Мая Йошида
(К) ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
10
Рицу Доан
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
13
Кеито Накамура
ЦП
20
Такефуса Кубо
ЦФ
14
Дзюня Ито
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Dagur Dan Þórhallsson
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
2
L. Tomasson
ЦЗ
16
Стефан Тейтур Тордарсон
(К) ЦП
20
Кристиан Хлинссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Gísli Thórdarson
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
14
Бринйолфур Дарри Виллумссон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Гуннлаугссон
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Томоки Хаякава
ВР
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
5
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Юто Нагатомо
ЦЗ
3
Аюму Секо
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
24
Кайсу Сано
ЦП
8
Юито Сузуки
ЦП
19
Коки Огава
ЦФ
22
Кенто Сиогаи
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
9
Кейсуке Гото
ЦФ
Исландия
13
Adam Ingi Benediktsson
ВР
1
Огмундур Кристинссон
ВР
3
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
7
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
5
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
9
Benoný Breki Andrésson
ЦФ
11
Stefán Ingi Sigurðarson
ЦФ
3-1-3-3
1
Сузуки
15
Томиясу
22
Йошида
4
Итакура
6
Эндо
10
Доан
17
Танака
13
Накамура
18
Уэда
14
Ито
20
Кубо
4-5-1
12
Валдимарссон
3
Гретарссон
23
Магнуссон
2
15
16
Тордарсон
6
Бальдюрссон
18
19
Эллертссон
20
Хлинссон
14
Виллумссон
1
Сузуки
23
Хаякава
23
Хаякава
1
Сузуки
15
Томиясу
3
Танигучи
3
Танигучи
15
Томиясу
4
Итакура
5
Ватанабе
5
Ватанабе
4
Итакура
10
Доан
2
Сугавара
2
Сугавара
10
Доан
14
Ито
5
Нагатомо
5
Нагатомо
14
Ито
6
Эндо
3
Секо
3
Секо
6
Эндо
22
Йошида
21
Ито
21
Ито
22
Йошида
20
Кубо
24
Сано
24
Сано
20
Кубо
18
Уэда
19
Огава
19
Огава
18
Уэда
13
Накамура
22
Сиогаи
22
Сиогаи
13
Накамура
17
Танака
9
Гото
9
Гото
17
Танака
3
Гретарссон
3
Херманнссон
3
Херманнссон
3
Гретарссон
18
7
Виллумсон
7
Виллумсон
18
6
Бальдюрссон
17
Гуннарссон
17
Гуннарссон
6
Бальдюрссон
20
Хлинссон
5
Торвальдссон
5
Торвальдссон
20
Хлинссон
14
Виллумссон
9
9
14
Виллумссон
23
Магнуссон
11
11
23
Магнуссон
Остались в запасе
Япония
Исландия
12
Кейсуке Осако
ВР
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
8
Юито Сузуки
ЦП
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
13
Adam Ingi Benediktsson
ВР
1
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
Главный тренер
Арнар Гуннлаугссон
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
8
Юито Сузуки
ЦП
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Остались в запасе
13
Adam Ingi Benediktsson
ВР
1
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Арнар Гуннлаугссон
Статистика матча Япония - Исландия
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
581
481
Сейвы
2
7
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию Япония против Исландии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 13:25 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Япония – Исландия

Япония – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Исландия Япония
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