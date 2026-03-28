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  • Канада – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Канада – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

28 марта, 18:50
Канада
28.03.2026, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Исландия
67' Д. Дэвид (П) 75' Д. Дэвид (П)
9' О. Стейнн Оскарссон 21' О. Стейнн Оскарссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
23
Нико Сигур
ОП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
10
Джонатан Дэвид
(К) ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
4
Виктор Пальссон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
22
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
20
Кристиан Хлинссон
АП
18
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
(К) ЦФ
Главный тренер
Арнар Гуннлаугссон
Канада
16
Максим Крепо
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
2
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
28
Ральф Призо-Мбонге
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
26
Марсело Флорес
АП
11
Лайам Миллар
ЛВ
25
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
24
Даниэль Джеббисон
ЦФ
0
Арибим Пеппл
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
L. Tomasson
ЦЗ
14
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
16
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
15
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Сент-Клер
4
Миллер
5
Ватерман
22
Ларея
23
Сигур
25
Салиба
6
Шоньер
20
Ахмед
17
Бьюкенан
9
Ларин
10
Дэвид
2-4-2-2
1
Олафссон
5
Ингасон
23
Магнуссон
19
Эллертссон
7
Харальдссон
8
Йоуханнессон
4
Пальссон
22
Виллумссон
20
Хлинссон
9
Оскарссон
18
Торстейнссон
4
Миллер
13
Корнелиус
13
Корнелиус
4
Миллер
25
Салиба
28
Призо-Мбонге
28
Призо-Мбонге
25
Салиба
6
Шоньер
21
Осорио
21
Осорио
6
Шоньер
20
Ахмед
26
Флорес
26
Флорес
20
Ахмед
10
Дэвид
11
Миллар
11
Миллар
10
Дэвид
9
Ларин
24
Джеббисон
24
Джеббисон
9
Ларин
8
Йоуханнессон
14
Бальдюрссон
14
Бальдюрссон
8
Йоуханнессон
9
Оскарссон
16
Тордарсон
16
Тордарсон
9
Оскарссон
18
Торстейнссон
18
Андерсон
18
Андерсон
18
Торстейнссон
20
Хлинссон
16
Ингасон
16
Ингасон
20
Хлинссон
Остались в запасе
Канада
Исландия
16
Максим Крепо
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
2
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
0
Арибим Пеппл
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
L. Tomasson
ЦЗ
17
Арон Гуннарссон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
15
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Арнар Гуннлаугссон
Остались в запасе
16
Максим Крепо
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
2
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
0
Арибим Пеппл
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
L. Tomasson
ЦЗ
17
Арон Гуннарссон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
15
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Арнар Гуннлаугссон
Статистика матча Канада - Исландия
1
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
15
4
Офсайды
0
5
Количество передач
429
338
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
1

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Канада против Исландия на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада – Исландия

Канада – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Исландия Канада
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