6 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго состоится товарищеский матч между сборными Шотландии и Исландии. Обе команды подходят к поединку с разной формой и задачами: хозяева стабильно выступают в официальных матчах, а гости переживают игровую кризисную волну и нуждаются в перезагрузке перед осенними турнирами.
Шотландия
Сборная Шотландии показывает уверенные результаты в Лиге наций, несмотря на последнее поражение от Греции (0:3). До этого команда выиграла три матча подряд, обыграв Польшу, Хорватию и Грецию в гостях, при этом пропустив всего два мяча за три встречи. Команда действует прагматично и надежно в обороне, что подтверждается статистикой – всего 4 пропущенных мяча за последние 5 игр. Однако в атаке эффективность остаeтся невысокой: 4 гола в тех же 5 матчах, с усреднeнной реализацией – менее одного гола за игру.
Исландия
Сборная Исландии в последнее время пребывает в затяжном кризисе. Три поражения подряд с общим счeтом 3:10 и серьeзные проблемы в обороне – показатель слабой организации игры. В последней игре исландцы проиграли Нидерландам со счeтом 0:4, до этого уступили Косово (1:3) и Уэльсу (1:4). За последние 5 матчей команда пропустила 13 голов, в среднем – 2.6 за игру, что говорит о серьeзных структурных проблемах в защите. Тем не менее, в атаке исландцы продолжают забивать – 7 голов в 5 матчах, голы в 8 подряд играх подряд, несмотря на общий спад.
Факты о командах
Шотландия
- Победа в 3 из 5 последних матчей
- В среднем 0.8 гола за игру (забито), 0.8 – пропущено
- 4 из 5 матчей завершились с тоталом меньше 2.5
Исландия
- 3 поражения подряд с разницей мячей 3:10
- В среднем 1.4 гола за игру (забито), 2.6 – пропущено
- 8 матчей подряд с забитыми мячами
Прогноз на матч «Шотландия» – «Исландия»
Шотландия выглядит более организованной и стабильной командой. Несмотря на невысокую результативность в атаке, оборона под руководством Стива Кларка работает надежно. Исландия, напротив, действует хаотично, пропускает слишком много, даже в матчах против соперников не самого высокого уровня. Тем не менее, атакующий потенциал Исландии позволяет рассчитывать на хотя бы один гол в Глазго. Матч, скорее всего, будет проходить под контролем хозяев, которые будут использовать ошибки соперника, но и сами могут допустить расслабленность, свойственную товарищеским играм.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Шотландии
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу Шотландии – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал Шотландии больше 1.5 – коэффициент 1.90