6 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго состоится товарищеский матч между сборными Шотландии и Исландии. Обе команды подходят к поединку с разной формой и задачами: хозяева стабильно выступают в официальных матчах, а гости переживают игровую кризисную волну и нуждаются в перезагрузке перед осенними турнирами.

Шотландия

Сборная Шотландии показывает уверенные результаты в Лиге наций, несмотря на последнее поражение от Греции (0:3). До этого команда выиграла три матча подряд, обыграв Польшу, Хорватию и Грецию в гостях, при этом пропустив всего два мяча за три встречи. Команда действует прагматично и надежно в обороне, что подтверждается статистикой – всего 4 пропущенных мяча за последние 5 игр. Однако в атаке эффективность остаeтся невысокой: 4 гола в тех же 5 матчах, с усреднeнной реализацией – менее одного гола за игру.

Исландия

Сборная Исландии в последнее время пребывает в затяжном кризисе. Три поражения подряд с общим счeтом 3:10 и серьeзные проблемы в обороне – показатель слабой организации игры. В последней игре исландцы проиграли Нидерландам со счeтом 0:4, до этого уступили Косово (1:3) и Уэльсу (1:4). За последние 5 матчей команда пропустила 13 голов, в среднем – 2.6 за игру, что говорит о серьeзных структурных проблемах в защите. Тем не менее, в атаке исландцы продолжают забивать – 7 голов в 5 матчах, голы в 8 подряд играх подряд, несмотря на общий спад.

Факты о командах

Шотландия

Победа в 3 из 5 последних матчей

В среднем 0.8 гола за игру (забито), 0.8 – пропущено

4 из 5 матчей завершились с тоталом меньше 2.5

Исландия

3 поражения подряд с разницей мячей 3:10

В среднем 1.4 гола за игру (забито), 2.6 – пропущено

8 матчей подряд с забитыми мячами

Личные встречи 67% (2) 0% (0) 33% (1) 5 Забитых мячей 5 1.67 В среднем за матч 1.67 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Товарищеские матчи. Сборные, Шотландия 1 : 3 Исландия Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур Шотландия 2 : 1 Исландия Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур Исландия 1 : 2 Шотландия

Прогноз на матч «Шотландия» – «Исландия»

Шотландия выглядит более организованной и стабильной командой. Несмотря на невысокую результативность в атаке, оборона под руководством Стива Кларка работает надежно. Исландия, напротив, действует хаотично, пропускает слишком много, даже в матчах против соперников не самого высокого уровня. Тем не менее, атакующий потенциал Исландии позволяет рассчитывать на хотя бы один гол в Глазго. Матч, скорее всего, будет проходить под контролем хозяев, которые будут использовать ошибки соперника, но и сами могут допустить расслабленность, свойственную товарищеским играм.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Шотландии

Рекомендованные ставки: