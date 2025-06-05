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Прогноз на точный счёт матча Шотландия – Исландия: Товарищеский матч, 6 июня 2025

05 июня 2025 11:26
Шотландия - Исландия
06 июн. 2025, пятница 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
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7.50
Точный счёт 2:1 в пользу Шотландии
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6 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго состоится товарищеский матч между сборными Шотландии и Исландии. Обе команды подходят к поединку с разной формой и задачами: хозяева стабильно выступают в официальных матчах, а гости переживают игровую кризисную волну и нуждаются в перезагрузке перед осенними турнирами.

Шотландия

Сборная Шотландии показывает уверенные результаты в Лиге наций, несмотря на последнее поражение от Греции (0:3). До этого команда выиграла три матча подряд, обыграв Польшу, Хорватию и Грецию в гостях, при этом пропустив всего два мяча за три встречи. Команда действует прагматично и надежно в обороне, что подтверждается статистикой – всего 4 пропущенных мяча за последние 5 игр. Однако в атаке эффективность остаeтся невысокой: 4 гола в тех же 5 матчах, с усреднeнной реализацией – менее одного гола за игру.

Исландия

Сборная Исландии в последнее время пребывает в затяжном кризисе. Три поражения подряд с общим счeтом 3:10 и серьeзные проблемы в обороне – показатель слабой организации игры. В последней игре исландцы проиграли Нидерландам со счeтом 0:4, до этого уступили Косово (1:3) и Уэльсу (1:4). За последние 5 матчей команда пропустила 13 голов, в среднем – 2.6 за игру, что говорит о серьeзных структурных проблемах в защите. Тем не менее, в атаке исландцы продолжают забивать – 7 голов в 5 матчах, голы в 8 подряд играх подряд, несмотря на общий спад.

Факты о командах

Шотландия

  • Победа в 3 из 5 последних матчей
  • В среднем 0.8 гола за игру (забито), 0.8 – пропущено
  • 4 из 5 матчей завершились с тоталом меньше 2.5

Исландия

  • 3 поражения подряд с разницей мячей 3:10
  • В среднем 1.4 гола за игру (забито), 2.6 – пропущено
  • 8 матчей подряд с забитыми мячами

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
5
Забитых мячей
5
1.67
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Товарищеские матчи. Сборные,
Шотландия
1 : 3
06.06.2025
Исландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Шотландия
2 : 1
01.04.2009
Исландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Исландия
1 : 2
10.09.2008
Шотландия

Прогноз на матч «Шотландия» – «Исландия»

Шотландия выглядит более организованной и стабильной командой. Несмотря на невысокую результативность в атаке, оборона под руководством Стива Кларка работает надежно. Исландия, напротив, действует хаотично, пропускает слишком много, даже в матчах против соперников не самого высокого уровня. Тем не менее, атакующий потенциал Исландии позволяет рассчитывать на хотя бы один гол в Глазго. Матч, скорее всего, будет проходить под контролем хозяев, которые будут использовать ошибки соперника, но и сами могут допустить расслабленность, свойственную товарищеским играм.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Шотландии

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Шотландии – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Шотландии больше 1.5 – коэффициент 1.90

7.50
Точный счёт 2:1 в пользу Шотландии
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Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи Исландия Шотландия
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