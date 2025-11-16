16.11.2025, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Украина
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
(К) ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
14
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Украина
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
L. Tomasson
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
18
Gísli Thórdarson
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
22
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
4-1-3-2
12
Трубин
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
2
Конопля
21
Калюжный
8
Малиновский
6
Ярмолюк
20
Зубков
11
Ванат
15
Цыганков
2-4-2-2
1
Олафссон
5
Ингасон
23
Магнуссон
7
Харальдссон
8
Йоуханнессон
4
Пальссон
19
Эллертссон
11
Гюдмюндссон
14
Виллумссон
22
Гудьонсен
11
Торстейнссон
20
Зубков
4
Сваток
4
Сваток
20
Зубков
15
Цыганков
19
Назарина
19
Назарина
15
Цыганков
6
Ярмолюк
10
Шапаренко
10
Шапаренко
6
Ярмолюк
8
Малиновский
7
Гуцуляк
7
Гуцуляк
8
Малиновский
11
Ванат
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Ванат
19
Эллертссон
2
2
19
Эллертссон
14
Виллумссон
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
14
Виллумссон
11
Торстейнссон
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
11
Торстейнссон
Остались в запасе
Украина
Исландия
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Евгений Волынец
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Тарас Михавко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
22
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
18
Gísli Thórdarson
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Евгений Волынец
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Тарас Михавко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
22
Назар Волошин
ПВ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
18
Gísli Thórdarson
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Украина - Исландия
2
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
12
6
Офсайды
2
2
Количество передач
432
397
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча Украина против Исландии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»