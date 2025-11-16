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  • Украина – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

Украина – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

16 ноября 2025, 18:50
Украина
16.11.2025, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
2 : 0
Первый матч – 5 : 3
Завершен
Исландия
83' А. Зубков 90+3' А. Гуцуляк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
21
Иван Калюжный
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
(К) ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
14
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Украина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Евгений Волынец
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
4
Тарас Михавко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
7
Алексей Гуцуляк
ЛВ
19
Егор Назарина
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Назар Волошин
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
L. Tomasson
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
18
Gísli Thórdarson
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
22
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
4-1-3-2
12
Трубин
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
2
Конопля
21
Калюжный
8
Малиновский
6
Ярмолюк
20
Зубков
11
Ванат
15
Цыганков
2-4-2-2
1
Олафссон
5
Ингасон
23
Магнуссон
7
Харальдссон
8
Йоуханнессон
4
Пальссон
19
Эллертссон
11
Гюдмюндссон
14
Виллумссон
22
Гудьонсен
11
Торстейнссон
20
Зубков
4
Сваток
4
Сваток
20
Зубков
15
Цыганков
19
Назарина
19
Назарина
15
Цыганков
6
Ярмолюк
10
Шапаренко
10
Шапаренко
6
Ярмолюк
8
Малиновский
7
Гуцуляк
7
Гуцуляк
8
Малиновский
11
Ванат
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Ванат
19
Эллертссон
2
2
19
Эллертссон
14
Виллумссон
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
14
Виллумссон
11
Торстейнссон
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
11
Торстейнссон
Остались в запасе
Украина
Исландия
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Евгений Волынец
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Тарас Михавко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
22
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
18
Gísli Thórdarson
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Евгений Волынец
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Тарас Михавко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
22
Назар Волошин
ПВ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
18
Gísli Thórdarson
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Украина - Исландия
2
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
12
6
Офсайды
2
2
Количество передач
432
397
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча Украина против Исландии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия

Украина – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Исландия Украина
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