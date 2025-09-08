9 сентября на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже сборная Франции примет Исландию в рамках 6 тура отборочного этапа к чемпионату мира. Обе команды подходят к встрече в хорошей атакующей форме, но именно Франция имеет более уверенные позиции и гораздо более глубокий состав. Матч ожидается результативным, с большим числом опасных моментов и атакующих действий.

Франция

Сборная Франции набрала отличный темп после неудачного старта в Лиге наций. Команда Дидье Дешама выиграла у Украины в прошлом туре квалификации (2:0), а до этого была убедительна против Германии (2:0) и Хорватии (2:0), несмотря на неудачу против Испании. В атаке уверенно действует Килиан Мбаппе, забивший 21 мяч в 27 матчах за сборную – он остаeтся ключевым игроком в нападении. Франция забивает стабильно – в четырeх последних матчах команда отличалась минимум дважды. В то же время оборона остаeтся под вопросом: 7 пропущенных мячей за 5 игр говорят о возможностях для соперника.

Исландия

Сборная Исландии произвела впечатление в прошлом туре, разгромив Азербайджан со счeтом 5:0. Команда наконец прервала серию поражений и показала свою силу в атаке. Лидером выступает нападающий Андри Гудьонсен, который забил 5 мячей в 18 матчах за сборную. Однако стабильности у команды по-прежнему нет: до победы над Азербайджаном были поражения от Косово, Северной Ирландии и другие неудачи. Оборона у Исландии допускает ошибки – в 5 из 7 последних матчей команда пропускала, в среднем по 1.40 гола за игру. Но при этом исландцы почти всегда отвечают результативной игрой: 10 голов за 5 матчей – внушительный показатель.

Факты о командах

Франция

Победа в 4 из 5 последних матчей

В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 матчах подряд

Не проигрывает в 8 из 10 домашних матчей

Исландия

Победа 5:0 над Азербайджаном в прошлом туре

В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 10 из 12 последних матчей

Прогноз на матч Франция – Исландия

Сборная Франции подходит к встрече фаворитом, обладая более сильным составом, высоким уровнем индивидуального мастерства и игровым балансом. Исландия может огрызнуться за счeт атакующего настроя и свежей уверенности после победы, однако против обороны Франции ей будет гораздо сложнее, чем против Азербайджана. С большой вероятностью хозяева забьют минимум дважды, а гости могут отличиться хотя бы раз. Матч ожидается с голами с обеих сторон, но класс Франции должен сказаться.

