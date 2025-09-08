Введите ваш ник на сайте
Франция – Исландия: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.50

08 сентября 2025 9:39
Франция - Исландия
09 сент. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 6 тур
Перейти в онлайн матча
Победа Франции
9 сентября на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже сборная Франции примет Исландию в рамках 6 тура отборочного этапа к чемпионату мира. Обе команды подходят к встрече в хорошей атакующей форме, но именно Франция имеет более уверенные позиции и гораздо более глубокий состав. Матч ожидается результативным, с большим числом опасных моментов и атакующих действий.

Франция

Сборная Франции набрала отличный темп после неудачного старта в Лиге наций. Команда Дидье Дешама выиграла у Украины в прошлом туре квалификации (2:0), а до этого была убедительна против Германии (2:0) и Хорватии (2:0), несмотря на неудачу против Испании. В атаке уверенно действует Килиан Мбаппе, забивший 21 мяч в 27 матчах за сборную – он остаeтся ключевым игроком в нападении. Франция забивает стабильно – в четырeх последних матчах команда отличалась минимум дважды. В то же время оборона остаeтся под вопросом: 7 пропущенных мячей за 5 игр говорят о возможностях для соперника.

Исландия

Сборная Исландии произвела впечатление в прошлом туре, разгромив Азербайджан со счeтом 5:0. Команда наконец прервала серию поражений и показала свою силу в атаке. Лидером выступает нападающий Андри Гудьонсен, который забил 5 мячей в 18 матчах за сборную. Однако стабильности у команды по-прежнему нет: до победы над Азербайджаном были поражения от Косово, Северной Ирландии и другие неудачи. Оборона у Исландии допускает ошибки – в 5 из 7 последних матчей команда пропускала, в среднем по 1.40 гола за игру. Но при этом исландцы почти всегда отвечают результативной игрой: 10 голов за 5 матчей – внушительный показатель.

Факты о командах

Франция

  • Победа в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Не проигрывает в 8 из 10 домашних матчей

Исландия

  • Победа 5:0 над Азербайджаном в прошлом туре
  • В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей

Личные встречи
83% (5)
17% (1)
0% (0)
17
Забитых мячей
7
2.83
В среднем за матч
1.17
5:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Франция
2 : 1
09.09.2025
Исландия
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Исландия
0 : 1
11.10.2019
Франция
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Франция
4 : 0
25.03.2019
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
2 : 2
11.10.2018
Исландия
Чемпионат Европы, 1/4 финала
Франция
5 : 2
03.07.2016
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
3 : 2
27.05.2012
Исландия
Показать все

Прогноз на матч Франция – Исландия

Сборная Франции подходит к встрече фаворитом, обладая более сильным составом, высоким уровнем индивидуального мастерства и игровым балансом. Исландия может огрызнуться за счeт атакующего настроя и свежей уверенности после победы, однако против обороны Франции ей будет гораздо сложнее, чем против Азербайджана. С большой вероятностью хозяева забьют минимум дважды, а гости могут отличиться хотя бы раз. Матч ожидается с голами с обеих сторон, но класс Франции должен сказаться.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Франции – коэффициент 1.50
  • Обе забьют – коэффициент 2.15
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.83

Победа Франции
Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Исландия Франция
