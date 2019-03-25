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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Франция - Исландия
Франция - Исландия: обзор матча 25 марта 2019
Франция
25.03.2019, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 2 тур
4 : 0
Завершен
Исландия
12'
С. Умтити
68'
О. Жиру
78'
К. Мбаппе
84'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Исландия
Желтая карточка
А. Гризманн
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Мбаппе
84'
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Гризманн
78'
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
Б. Павар
68'
51'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
ГОЛ! 1:0!
С. Умтити
Пас отдал
К. Мбаппе
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
0
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Арон Гуннарссон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
Исландия
1
Рунар Рунарссон
ВР
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
0
Курзава
5
Умтити
4
Варан
15
Павар
13
Канте
6
Погба
14
Матюиди
10
Мбаппе
9
Жиру
7
Гризманн
3-2-3-2
1
Халльдорсон
2
Саеварссон
5
Ингасон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
23
Магнуссон
8
Бьярнасон
14
Гуннарссон
16
Мар Сигурйонссон
11
Гюдмюндссон
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Франция
Исландия
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Рунар Рунарссон
ВР
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
Остались в запасе
1
Рунар Рунарссон
ВР
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Франция - Исландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
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