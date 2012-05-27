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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Исландия
Франция - Исландия: обзор матча 27 мая 2012
Франция
27.05.2012, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Исландия
52'
М. Дебюши
85'
Ф. Рибери
87'
А. Рами
27'
Б. Бьярнасон
34'
К. Сигторссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Исландия
ГОЛ! 3:2!
А. Рами
Пас отдал
О. Жиру
87'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Рибери
Пас отдал
О. Жиру
85'
76'
Замена
Й. Гудмундссон
️️️️
Р. Гисласон
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Ж. Менез
75'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Й. Гуркюфф
75'
67'
Желтая карточка
Х. Халльдорсон
65'
Замена
Х. Даниэльссон
️️️️
Б. Йонссон
Замена
М. Мартен
️️️️
С. Насри
60'
Замена
Ф. Малуда
️️️️
К. Бензема
60'
Замена
А. Диарра
️️️️
Й. Кабай
59'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Бен Арфа
59'
58'
Замена
О. Скуласон
️️️️
Й. Вальгардссон
54'
Желтая карточка
Й. Вальгардссон
ГОЛ! 1:2!
М. Дебюши
52'
46'
Замена
Э. Хединссон
️️️️
К. Сигторссон
38'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
34'
ГОЛ! 0:2!
К. Сигторссон
Пас отдал
Р. Гисласон
27'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
К. Сигторссон
Желтая карточка
Ф. Мексес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
(К)
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
11
Самир Насри
АП
20
Атем Бен Арфа
АП
14
Жереми Менез
ПВ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЛЗ
13
Йортур Вальгардссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ПЗ
17
Арон Гуннарссон
ЛП
0
Бьорн Йонссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
14
Кэри Арнасон
ПП
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Франция
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
15
Флоран Малуда
ЛВ
17
Янн М'Вила
ОП
18
Алу Диарра
ЦП
19
Марвин Мартен
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Исландия
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
4
Эггерт Йонссон
ЦП
16
Эйолфур Хединссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-2-3-1
16
Манданда
3
Эвра
17
Рами
5
Мексес
0
Дебюши
8
Гуркюфф
6
Кабай
11
Насри
20
Бен Арфа
14
Менез
19
Бензема
4-4-1-1
1
Халльдорсон
6
Сигурдссон
13
Вальгардссон
3
Йонассон
8
Бьярнасон
14
Арнасон
0
Йонссон
19
Гисласон
17
Гуннарссон
10
Сигурдссон
9
Сигторссон
8
Гуркюфф
7
Рибери
7
Рибери
8
Гуркюфф
6
Кабай
18
Диарра
18
Диарра
6
Кабай
11
Насри
19
Мартен
19
Мартен
11
Насри
14
Менез
8
Вальбуэна
8
Вальбуэна
14
Менез
19
Бензема
15
Малуда
15
Малуда
19
Бензема
20
Бен Арфа
9
Жиру
9
Жиру
20
Бен Арфа
19
Гисласон
0
Гудмундссон
0
Гудмундссон
19
Гисласон
9
Сигторссон
16
Хединссон
16
Хединссон
9
Сигторссон
13
Вальгардссон
16
Скуласон
16
Скуласон
13
Вальгардссон
0
Йонссон
15
Даниэльссон
15
Даниэльссон
0
Йонссон
Остались в запасе
Франция
Исландия
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
17
Янн М'Вила
ОП
Главный тренер
Лоран Блан
4
Эггерт Йонссон
ЦП
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
17
Янн М'Вила
ОП
Остались в запасе
4
Эггерт Йонссон
ЦП
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Франция - Исландия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Стад дю Айно
Новости команд
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Франция
Исландия
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
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