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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Исландия
Франция - Исландия: обзор матча 11 октября 2018
Франция
11.10.2018, четверг, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Исландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Франция - Исландия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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