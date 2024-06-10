Товарищеские матчи. Нидерланды, Польша и Чехия одержали домашние победы

В понедельник, 10 июня, состоялись несколько товарищеских матчей с участием европейских сборных.
Чехия с трудом обыграла Северную Македонию, Нидерланды разгромили Исландию, а Польша победила Турцию.
Товарищеские матчи
Чехия – Северная Македония – 2:1 (0:0)
Голы: Шик (с пенальти), 60; 1:1 – Алими, 65; 2:1 – Барак (с пенальти), 90+9.
Нидерланды – Исландия – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Симонс, 23; 2:0 – ван Дейк, 49; 3:0 – Мален, 79; 4:0 – Вегхорст, 90+4.
Голы: 1:0 – Свидерски, 12; 1:1 – Йилмаз, 77; 2:1 – Залевски, 90.