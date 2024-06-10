Протокол Нидерланды - Исландия
Составы команд
21
Траустасон
16
Тордарсон
11
Торстейнссон
8
Йоуханнессон
18
Андерсон
21
Сигурдссон
7
Харальдссон
20
Хлинссон
Остались в запасе
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Остались в запасе
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Статистика матча Нидерланды - Исландия
Всего ударов по воротам
22
3
Количество передач
482
379
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
5
2