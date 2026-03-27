Канада – Исландия: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.93

27 марта 2026 8:32
Канада - Исландия
28 мар. 2026, суббота 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
28 марта состоится товарищеский матч между сборными Канады и Исландии. Хозяева находятся в отличной форме: не проигрывают в 4 товарищеских матчах и не пропускают в 4 последних. Гости переживают кризис и много пропускают.

Канада

Канадская сборная подходит к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах и не пропускает в 4 последних таких встречах. В последних пяти матчах канадцы забили 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустили 1 (в среднем 0.20). В личных встречах с Исландией у Канады нет побед, но исландцы забивают в 4 последних матчах против канадцев.

Исландия

Исландская сборная переживает тяжелый период. Команда пропускает в 4 последних товарищеских матчах и в 5 из 7 последних матчей. В последних пяти матчах исландцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 13 (в среднем 2.60). В последнем матче команда крупно уступила Мексике (0:4).

Факты о командах:

Канада

  • Не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах
  • Не пропускает в 4 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 0.20 пропущено

Исландия

  • Пропускает в 4 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 2.60 пропущено
  • Забивает Канаде в 4 последних очных матчах

История личных встреч

В личных встречах Исландия имеет преимущество. В 4 последних матчах исландцы одержали 2 победы, дважды была ничья. Исландия забивает в 4 последних матчах против Канады.

Прогноз на матч Канада – Исландия

Канада находится в отличной форме: 4 матча без поражений и без пропущенных голов в товарищеских встречах. Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить сухую серию. Однако атака канадцев не впечатляет – всего 0.60 гола за матч.

Исландия много пропускает (2.60 гола за матч), но стабильно забивает Канаде в личных встречах. Гости будут пытаться прервать неудачную серию и использовать свой исторический опыт.

Учитывая, что Канада надежно играет в обороне, но мало забивает, а Исландия стабильно забивает в очных встречах, наиболее логичной выглядит ставка на то, что хозяева как минимум не проиграют. Исландия наверняка сможет забить, учитывая историю противостояния.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.93
  • Канада не проиграет (1X)

Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Исландия Канада
