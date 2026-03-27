28 марта состоится матч 26-го тура Первой лиги, в котором «Нефтехимик» примет «Шинник». Хозяева находятся в верхней части таблицы и имеют преимущество в домашних встречах. Гости не проигрывают в 8 из 10 последних матчей и стабильно забивают.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы проводят уверенный сезон и претендуют на попадание в стыковые матчи. После 24 туров (матч в запасе) команда набрала 34 очка и занимает 8-е место, отставая от зоны стыков на 2 очка. В последних пяти матчах «Нефтехимик» забил 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустил 5 (в среднем 1.00). Дома команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Шинника». Лучший бомбардир – Рашид Магомедов, на счету которого 6 голов в 23 матчах.

«Шинник»

Ярославский коллектив также находится в хорошей форме. После 25 туров команда набрала 31 очко и занимает 11-е место. «Шинник» не проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги и забивает в 5 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах ярославцы забили 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). Лучший бомбардир – Даниил Корнюшин, забивший 6 голов в 24 матчах.

Факты о командах:

«Нефтехимик»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей против «Шинника»

В последних 5 играх: 1.40 забито, 1.00 пропущено

Лучший бомбардир – Рашид Магомедов (6 голов)

«Шинник»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 9 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах Первой лиги

В последних 5 играх: 1.00 забито, 0.80 пропущено

Лучший бомбардир – Даниил Корнюшин (6 голов)

История личных встреч

«Нефтехимик» имеет преимущество в домашних матчах против «Шинника». Команда не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч с ярославцами и забивает в 5 последних матчах против этого соперника. В текущем сезоне 10 августа 2025 года «Нефтехимик» на выезде обыграл «Шинник» (2:0).

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Шинник»

Обе команды находятся в хорошей форме и имеют шансы на попадание в стыковые матчи. «Нефтехимик» традиционно силен дома в этом противостоянии и будет играть на победу, чтобы приблизиться к зоне стыков.

«Шинник» стабильно забивает в 9 матчах подряд и не проигрывает в 8 из 10 последних игр. Гости будут стремиться продолжить серию и навязать борьбу хозяевам.

Учитывая, что обе команды стабильно забивают, а «Нефтехимик» имеет преимущество домашнего поля, наиболее логичной выглядит ставка на то, что хозяева как минимум не проиграют, а голы в матче будут.

