«Зенит» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 2.5

27 марта 2026 9:00
Зенит - Кайрат
28 мар. 2026, суббота 19:00 | Товарищеские матчи
2.50
Победа «Зенита» и обе забьют
28 марта состоится товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и алматинским «Кайратом». Хозяева находятся в отличной форме и побеждают в 3 последних матчах. Гости также неплохи, но уступают в классе.

«Зенит»

Петербургский клуб подходит к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 3 последних матчах и забивает в 3 последних товарищеских встречах. В последних пяти матчах «Зенит» забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил 3 (в среднем 0.60). В личных встречах с «Кайратом» петербуржцы забивают в 3 последних матчах.

«Кайрат»

Алматинский клуб также демонстрирует неплохие результаты. Команда забивает в 8 из 10 последних матчей и в 3 последних товарищеских встречах. В последних пяти матчах «Кайрат» забил 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Гости не пропускают в 3 последних матчах. В личных встречах «Кайрат» забивает «Зениту» в 3 последних матчах.

Факты о командах:

«Зенит»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.60 забито, 0.60 пропущено
  • Забивает «Кайрату» в 3 последних очных матчах

«Кайрат»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 1.20 пропущено
  • Забивает «Зениту» в 3 последних очных матчах

История личных встреч

В личных встречах «Зенит» имеет преимущество. В 3 последних матчах петербуржцы одержали 2 победы, один матч завершился вничью. Обе команды стабильно забивают друг другу в 3 последних встречах.

Прогноз на матч «Зенит» – «Кайрат»

«Зенит» является явным фаворитом. Команда находится в отличной форме, стабильно забивает и надежно играет в обороне (0.60 пропущенных). Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить успешную серию.

«Кайрат» также неплох, особенно в обороне (3 сухих матча подряд). Гости стабильно забивают в личных встречах и вряд ли уйдут с поля без гола.

Учитывая, что обе команды стабильно забивают друг другу, а «Зенит» выглядит мощнее, наиболее логичной выглядит ставка на победу хозяев и голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Зенита» и обе забьют – коэффициент 2.5
  • Индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5

Автор: Миронов Николай
