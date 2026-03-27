28 марта состоится товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и алматинским «Кайратом». Хозяева находятся в отличной форме и побеждают в 3 последних матчах. Гости также неплохи, но уступают в классе.
«Зенит»
Петербургский клуб подходит к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 3 последних матчах и забивает в 3 последних товарищеских встречах. В последних пяти матчах «Зенит» забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил 3 (в среднем 0.60). В личных встречах с «Кайратом» петербуржцы забивают в 3 последних матчах.
«Кайрат»
Алматинский клуб также демонстрирует неплохие результаты. Команда забивает в 8 из 10 последних матчей и в 3 последних товарищеских встречах. В последних пяти матчах «Кайрат» забил 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Гости не пропускают в 3 последних матчах. В личных встречах «Кайрат» забивает «Зениту» в 3 последних матчах.
История личных встреч
В личных встречах «Зенит» имеет преимущество. В 3 последних матчах петербуржцы одержали 2 победы, один матч завершился вничью. Обе команды стабильно забивают друг другу в 3 последних встречах.
Прогноз на матч «Зенит» – «Кайрат»
«Зенит» является явным фаворитом. Команда находится в отличной форме, стабильно забивает и надежно играет в обороне (0.60 пропущенных). Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить успешную серию.
«Кайрат» также неплох, особенно в обороне (3 сухих матча подряд). Гости стабильно забивают в личных встречах и вряд ли уйдут с поля без гола.
Учитывая, что обе команды стабильно забивают друг другу, а «Зенит» выглядит мощнее, наиболее логичной выглядит ставка на победу хозяев и голы с обеих сторон.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Зенита» и обе забьют – коэффициент 2.5
- Индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5