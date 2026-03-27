«Факел» – «КАМАЗ»: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.47

27 марта 2026 8:47
Факел - КАМАЗ
28 мар. 2026, суббота 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 26 тур
1.47
Тотал голов меньше 2.5
28 марта состоится матч 26-го тура Первой лиги, в котором лидер чемпионата «Факел» примет «КАМАЗ». Хозяева уверенно лидируют и имеют лучшую оборону. Гости претендуют на стыковые матчи и обладают лучшей атакой.

«Факел»

Воронежский коллектив уверенно лидирует в Первой лиге. После 24 туров (матч в запасе) команда набрала 52 очка и занимает 1-е место, имея больше всех побед (16). «Факел» не проигрывает в 9 последних домашних матчах. В последних пяти матчах команда забила 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустила 2 (в среднем 0.40). Лучший бомбардир – Беляйди Пуси, на счету которого 14 голов в 24 матчах. В личных встречах «Факел» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против КАМАЗа.

«КАМАЗ»

Набережночелнинцы находятся в зоне стыковых матчей. После 25 туров команда набрала 37 очков и занимает 5-е место, имея лучшую атаку в турнире (41 гол). КАМАЗ пропускает в 4 последних матчах Первой лиги, но забивает в 7 из 9 последних игр. В последних пяти матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). Лучший бомбардир – Давид Караев, забивший 11 голов в 28 матчах.

Факты о командах:

«Факел»

  • 1-е место в Первой лиге, 52 очка
  • Не проигрывает в 9 последних домашних матчах
  • В последних 5 играх: 0.40 забито, 0.40 пропущено
  • Лучший бомбардир – Беляйди Пуси (14 голов)

«КАМАЗ»

  • 5-е место в Первой лиге, 37 очков (зона стыков)
  • Лучшая атака турнира – 41 гол
  • Пропускает в 4 последних матчах Первой лиги
  • В последних 5 играх: 1.20 забито, 0.80 пропущено
  • Лучший бомбардир – Давид Караев (11 голов)

История личных встреч

В личных встречах «Факел» имеет небольшое преимущество. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против КАМАЗа и забивает в 4 последних таких встречах. В текущем сезоне 11 августа 2025 года «Факел» на выезде обыграл КАМАЗ (2:1).

Прогноз на матч «Факел» – «КАМАЗ»

Это встреча лучшей обороны лиги («Факел» пропускает 0.40 гола за матч) и лучшей атаки (КАМАЗ забивает 1.20 гола за матч). «Факел» играет осторожно и делает ставку на надежную оборону, особенно дома (9 матчей без поражений).

КАМАЗ будет стараться взломать оборону лидера, но в гостях против такой организованной защиты это будет сложно. Гости пропускают в 4 матчах подряд, что может стать проблемой.

Учитывая, что «Факел» редко забивает много (0.40 гола за матч), но надежно играет в обороне, матч вряд ли будет результативным. Хозяева должны как минимум не проиграть.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.47
  • «Факел» не проиграет (1X)

Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Факел
