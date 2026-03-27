Сенегал – Перу: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.4

27 марта 2026 8:25
Сенегал - Перу
28 мар. 2026, суббота 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.40
Победа Сенегала
Сделать ставку

28 марта состоится товарищеский матч между сборными Сенегала и Перу. Хозяева находятся в отличной форме и побеждают в 4 последних матчах. Гости испытывают серьезные проблемы на выезде и не могут выиграть в 10 последних гостевых товарищеских матчах.

Сенегал

Сенегальская сборная подходит к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 7 последних играх. В последних пяти матчах сенегальцы забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили 2 (в среднем 0.40). В последнем матче команда разгромила Кению (8:0).

Перу

Перуанская сборная демонстрирует нестабильные результаты, особенно на выезде. Команда не может выиграть в 10 последних выездных товарищеских матчах. В последних пяти матчах перуанцы забили 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). Команда забивает в 4 последних матчах, но пропускает в 5 из 7 последних игр.

Факты о командах:

Сенегал

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.80 забито, 0.40 пропущено

Перу

  • Не может выиграть в 10 последних выездных товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 1.20 пропущено
  • Забивает в 4 последних матчах

История личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.

Прогноз на матч Сенегал – Перу

Сенегал находится в отличной форме: 4 победы подряд, надежная оборона (0.40 пропущенных) и стабильная результативность. Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить успешную серию.

Перу испытывает серьезные проблемы на выезде – 10 матчей без побед в гостевых товарищеских встречах. Гости способны забивать (4 матча подряд), но оборона не надежна. В гостях против такой формы Сенегала будет сложно.

Учитывая форму хозяев, их надежную оборону и выездные проблемы Перу, Сенегал должен побеждать. Перу может забить, учитывая их голевую серию, но вряд ли это спасет их от поражения.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Сенегала – коэффициент 1.4
  • Обе забьют – да

Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Перу Сенегал
Другие прогнозы
08.04.2026
14:00
3.05
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Машук-КМВ - Иртыш
Ничья
08.04.2026
17:00
2.25
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Калуга - Родина-2
Фора «Калуги» (0)
08.04.2026
18:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Велес - Сибирь
Победа «Велеса»
08.04.2026
18:15
2.65
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Динамо - Краснодар
Победа «Краснодара» 
08.04.2026
18:30
1.65
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Волгарь - Ленинградец
Тотал меньше 2.5 голов
08.04.2026
18:30
1.52
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Текстильщик - Торпедо Миасс
Победа «Текстильщика»
