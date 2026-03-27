28 марта состоится товарищеский матч между сборными Сенегала и Перу. Хозяева находятся в отличной форме и побеждают в 4 последних матчах. Гости испытывают серьезные проблемы на выезде и не могут выиграть в 10 последних гостевых товарищеских матчах.

Сенегал

Сенегальская сборная подходит к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 7 последних играх. В последних пяти матчах сенегальцы забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили 2 (в среднем 0.40). В последнем матче команда разгромила Кению (8:0).

Перу

Перуанская сборная демонстрирует нестабильные результаты, особенно на выезде. Команда не может выиграть в 10 последних выездных товарищеских матчах. В последних пяти матчах перуанцы забили 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). Команда забивает в 4 последних матчах, но пропускает в 5 из 7 последних игр.

Факты о командах:

Сенегал

История личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.

Прогноз на матч Сенегал – Перу

Сенегал находится в отличной форме: 4 победы подряд, надежная оборона (0.40 пропущенных) и стабильная результативность. Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить успешную серию.

Перу испытывает серьезные проблемы на выезде – 10 матчей без побед в гостевых товарищеских встречах. Гости способны забивать (4 матча подряд), но оборона не надежна. В гостях против такой формы Сенегала будет сложно.

Учитывая форму хозяев, их надежную оборону и выездные проблемы Перу, Сенегал должен побеждать. Перу может забить, учитывая их голевую серию, но вряд ли это спасет их от поражения.

