Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Исландия – Франция: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.46

12 октября 2025 9:13
Исландия - Франция
13 окт. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.46
Победа Франции и обе забьют
Сделать ставку

13 октября на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике пройдeт матч 8-го тура квалификации чемпионата мира. Исландия примет лидера группы – сборную Франции. Хозяева стремятся набрать очки в борьбе за второе место, гости продолжают уверенно идти к досрочному выходу на мундиаль. Матч ожидается зрелищным: обе команды активно действуют впереди и регулярно забивают.

Исландия

Команда демонстрирует яркую атаку, но нестабильна в обороне. В последнем туре исландцы уступили Украине 3:5, забив трижды, но вновь допустив ошибки у своих ворот. После трeх матчей у Исландии 3 очка и третье место в группе. Лидер атаки Альберт Гудмундссон продолжает результативную серию – 7 голов в 10 матчах. За последние пять игр команда забила 12 мячей, но пропустила 9. Домашняя поддержка помогает играть смело, однако в обороне остаются проблемы при стандартах и быстрых выпадах соперников.

Франция

Франция проводит кампанию уверенно и без потерь: три победы в трeх матчах, 9 очков и уверенное первое место. В последнем туре французы обыграли Азербайджан 3:0, контролируя ход встречи с первых минут. Лидер команды Килиан Мбаппе продолжает блистать, имея 23 гола в 29 матчах. Франция забивает в каждом из последних шести матчей и в среднем поражает ворота соперников 2,6 раза за игру. Команда редко допускает осечки, но иногда теряет концентрацию в концовках, что позволяет соперникам создать моменты.

Факты о командах

Исландия

  • Победа в 2 из 5 последних матчей
  • В среднем: 2.40 забито, 1.80 пропущено
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 3 последних играх подряд
  • 12 голов за 5 последних матчей

Франция

  • Победа в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.60 забито, 1.20 пропущено
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Лидер группы с 9 очками
  • 13 голов за 5 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
17% (1)
83% (5)
7
Забитых мячей
17
1.17
В среднем за матч
2.83
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Франция
2 : 1
09.09.2025
Исландия
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Исландия
0 : 1
11.10.2019
Франция
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Франция
4 : 0
25.03.2019
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
2 : 2
11.10.2018
Исландия
Чемпионат Европы, 1/4 финала
Франция
5 : 2
03.07.2016
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
3 : 2
27.05.2012
Исландия
Показать все

Прогноз на матч Исландия – Франция

Франция выглядит стабильнее и мощнее, особенно в атаке, но Исландия дома способна создать проблемы даже фавориту. Ожидается динамичная встреча с моментами у обеих сторон. Французы, скорее всего, возьмут три очка за счeт индивидуального класса и скорости, но хозяева в нынешней форме способны забить хотя бы один мяч. Оптимальный вариант – ставка на результативный матч с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа Франции и обе забьют – коэффициент 1.46
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.46
Победа Франции и обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Франция Исландия
Другие прогнозы
13.10.2025
15:45
1.84
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Уругвай
Победа Уругвая
13.10.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 8 тур
Северная Ирландия - Германия
Победа Германии и обе забьют
13.10.2025
21:45
2.02
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
Северная Македония - Казахстан
Победа Северной Македонии с форой (-1.5)
13.10.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
Уэльс - Бельгия
Победа Бельгии с форой (-1)
13.10.2025
21:45
1.68
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
Украина - Азербайджан
Победа Украины с форой (-2)
13.10.2025
21:45
1.46
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
Исландия - Франция
Победа Франции и обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 