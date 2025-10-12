13 октября на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике пройдeт матч 8-го тура квалификации чемпионата мира. Исландия примет лидера группы – сборную Франции. Хозяева стремятся набрать очки в борьбе за второе место, гости продолжают уверенно идти к досрочному выходу на мундиаль. Матч ожидается зрелищным: обе команды активно действуют впереди и регулярно забивают.

Исландия

Команда демонстрирует яркую атаку, но нестабильна в обороне. В последнем туре исландцы уступили Украине 3:5, забив трижды, но вновь допустив ошибки у своих ворот. После трeх матчей у Исландии 3 очка и третье место в группе. Лидер атаки Альберт Гудмундссон продолжает результативную серию – 7 голов в 10 матчах. За последние пять игр команда забила 12 мячей, но пропустила 9. Домашняя поддержка помогает играть смело, однако в обороне остаются проблемы при стандартах и быстрых выпадах соперников.

Франция

Франция проводит кампанию уверенно и без потерь: три победы в трeх матчах, 9 очков и уверенное первое место. В последнем туре французы обыграли Азербайджан 3:0, контролируя ход встречи с первых минут. Лидер команды Килиан Мбаппе продолжает блистать, имея 23 гола в 29 матчах. Франция забивает в каждом из последних шести матчей и в среднем поражает ворота соперников 2,6 раза за игру. Команда редко допускает осечки, но иногда теряет концентрацию в концовках, что позволяет соперникам создать моменты.

Факты о командах

Исландия

Победа в 2 из 5 последних матчей

В среднем: 2.40 забито, 1.80 пропущено

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 3 последних играх подряд

12 голов за 5 последних матчей

Франция

Победа в 4 последних матчах

В среднем: 2.60 забито, 1.20 пропущено

Забивает в 6 матчах подряд

Лидер группы с 9 очками

13 голов за 5 последних матчей

Прогноз на матч Исландия – Франция

Франция выглядит стабильнее и мощнее, особенно в атаке, но Исландия дома способна создать проблемы даже фавориту. Ожидается динамичная встреча с моментами у обеих сторон. Французы, скорее всего, возьмут три очка за счeт индивидуального класса и скорости, но хозяева в нынешней форме способны забить хотя бы один мяч. Оптимальный вариант – ставка на результативный матч с преимуществом гостей.

