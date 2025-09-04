Введите ваш ник на сайте
Исландия – Азербайджан: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.70

04 сентября 2025 9:47
Исландия - Азербайджан
05 сент. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 5 тур
1.70
Победа Исландии
5 сентября на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике состоится матч пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Исландии и Азербайджана. Обе команды идут по турниру с разной динамикой, и в этой встрече хозяева выглядят явными фаворитами с учетом последних результатов соперника.

Исландия

Сборная Исландии подходит к матчу с нестабильными результатами, но с определенным атакующим потенциалом. За пять последних матчей исландцы сумели отличиться шесть раз, в среднем забивая 1.20 гола за игру. Однако слабым местом команды остается оборона – 11 пропущенных мячей за тот же период, и во всех пяти встречах команда пропускала. Тем не менее, на фоне соперника Исландия выглядит сильнее как по игровым качествам, так и по текущей форме. Особенно стоит отметить, что команда забивает в 9 из 11 последних матчей, что говорит о стабильности в атаке, несмотря на соперников.

Азербайджан

Сборная Азербайджана переживает серьeзный кризис. Последняя победа датируется более чем десятью матчами назад. За последние пять встреч команда сумела забить лишь один гол и пропустила 13. Средняя результативность составляет 0.20 забитого и 2.60 пропущенного гола за игру. В четырех из пяти последних матчей команда проигрывала, а в трeх из них – с разницей более чем в один мяч. Особенно тревожна тенденция с низкой результативностью: в пяти из семи последних встреч сборная не смогла отличиться. Это сигнализирует о системных проблемах в атакующей линии и отсутствии качества в завершающей стадии.

Факты о командах:

Исландия

  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • Победа над Шотландией 3:1 в гостях

Азербайджан

  • Без побед в 10 последних матчах
  • В среднем: 0.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей
  • 4 поражения в 5 последних встречах

Прогноз на матч Исландия – Азербайджан

На фоне полной разницы в текущем уровне игры и результатов, Исландия выглядит уверенным фаворитом предстоящего матча. Азербайджан проводит слабейший отрезок за последние годы, и с учетом уязвимой обороны и фактического отсутствия атаки, шансов на положительный исход в Рейкьявике у гостей крайне мало. Исландия, несмотря на свои проблемы, стабильно забивает и демонстрирует гораздо более высокий класс игры. При поддержке трибун хозяева должны уверенно воспользоваться слабостями соперника.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Исландии – коэффициент 1.70
  • Исландия победит с форой (-1) – коэффициент 2.15
  • Азербайджан не забьет – коэффициент 1.80

1.70
Победа Исландии
Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Азербайджан Исландия
