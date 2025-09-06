Тренера сборной Азербайджана провоцировали на отставку после 0:5 от Исландии: «У вас нет уважения к себе?»

Главному тренеру сборной Азербайджана Фернанду Сантушу пришлось отвечать на провокационные вопросы после матча 5-го тура отбора ЧМ-2026 против Исландии.
- Азербайджанцы разгромно проиграли на выезде со счетом 0:5.
- При португальском специалисте у команды 9 поражений в 11 матчах.
– Первый тайм мы хорошо оборонялись, хотя мяч больше был у соперника. Старались делать ставку на контратаки. Но нам было сложно из-за того, что соперник больше владел мячом.
– Из Исландии есть прямой рейс в Португалию?
– Не знаю.
– Вы когда-нибудь в своей карьере подавали в отставку?
– Нет.
– Думаете об отставке?
– Нет.
– В чем причина?
– У меня есть контракт.
– Команда с вами опустилась в дивизион D Лиги наций, сегодня проиграли Исландии с разгромным счетом. Вы не хотите уходить? И как вы перевариваете это? Неужели ждете, чтобы вас уволили и дали компенсацию? У вас нет уважения к себе?
– У меня есть действующий контракт. Стараюсь делать максимум здесь. С уважением отношусь к своему контракту.
– Вы сюда приезжали именитым тренером. Сегодня от этого ничего не осталось. До каких пор будете терпеть это?
– АФФА [Ассоциация футбольных федераций Азербайджана] будет решать. Если АФФА захочет, то решит этот вопрос.
– Кто должен быть наказан за это поражение и как мы будем играть против Украины и Франции?
– В футболе легко обвинять тренера. Все должны быть наказаны. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, я и футболисты в следующих играх выступим лучше.
– АФФА ждет от вас отставки…
– Почему я должен подавать в отставку? Покажите тренера, который сам уходит. Если они видят, что я делаю что-то неправильно, то должны поговорить со мной и решить этот вопрос.