Тренера сборной Азербайджана провоцировали на отставку после 0:5 от Исландии: «У вас нет уважения к себе?»

Главному тренеру сборной Азербайджана Фернанду Сантушу пришлось отвечать на провокационные вопросы после матча 5-го тура отбора ЧМ-2026 против Исландии.

Азербайджанцы разгромно проиграли на выезде со счетом 0:5.

При португальском специалисте у команды 9 поражений в 11 матчах.

– Первый тайм мы хорошо оборонялись, хотя мяч больше был у соперника. Старались делать ставку на контратаки. Но нам было сложно из-за того, что соперник больше владел мячом.

– Из Исландии есть прямой рейс в Португалию?

– Не знаю.

– Вы когда-нибудь в своей карьере подавали в отставку?

– Нет.

– Думаете об отставке?

– Нет.

– В чем причина?

– У меня есть контракт.

– Команда с вами опустилась в дивизион D Лиги наций, сегодня проиграли Исландии с разгромным счетом. Вы не хотите уходить? И как вы перевариваете это? Неужели ждете, чтобы вас уволили и дали компенсацию? У вас нет уважения к себе?

– У меня есть действующий контракт. Стараюсь делать максимум здесь. С уважением отношусь к своему контракту.

– Вы сюда приезжали именитым тренером. Сегодня от этого ничего не осталось. До каких пор будете терпеть это?

– АФФА [Ассоциация футбольных федераций Азербайджана] будет решать. Если АФФА захочет, то решит этот вопрос.

– Кто должен быть наказан за это поражение и как мы будем играть против Украины и Франции?

– В футболе легко обвинять тренера. Все должны быть наказаны. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, я и футболисты в следующих играх выступим лучше.

– АФФА ждет от вас отставки…

– Почему я должен подавать в отставку? Покажите тренера, который сам уходит. Если они видят, что я делаю что-то неправильно, то должны поговорить со мной и решить этот вопрос.