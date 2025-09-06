Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренера сборной Азербайджана провоцировали на отставку после 0:5 от Исландии: «У вас нет уважения к себе?»

Тренера сборной Азербайджана провоцировали на отставку после 0:5 от Исландии: «У вас нет уважения к себе?»

6 сентября, 01:23
6

Главному тренеру сборной Азербайджана Фернанду Сантушу пришлось отвечать на провокационные вопросы после матча 5-го тура отбора ЧМ-2026 против Исландии.

  • Азербайджанцы разгромно проиграли на выезде со счетом 0:5.
  • При португальском специалисте у команды 9 поражений в 11 матчах.

– Первый тайм мы хорошо оборонялись, хотя мяч больше был у соперника. Старались делать ставку на контратаки. Но нам было сложно из-за того, что соперник больше владел мячом.

– Из Исландии есть прямой рейс в Португалию?

– Не знаю.

– Вы когда-нибудь в своей карьере подавали в отставку?

– Нет.

– Думаете об отставке?

– Нет.

– В чем причина?

– У меня есть контракт.

– Команда с вами опустилась в дивизион D Лиги наций, сегодня проиграли Исландии с разгромным счетом. Вы не хотите уходить? И как вы перевариваете это? Неужели ждете, чтобы вас уволили и дали компенсацию? У вас нет уважения к себе?

– У меня есть действующий контракт. Стараюсь делать максимум здесь. С уважением отношусь к своему контракту.

– Вы сюда приезжали именитым тренером. Сегодня от этого ничего не осталось. До каких пор будете терпеть это?

– АФФА [Ассоциация футбольных федераций Азербайджана] будет решать. Если АФФА захочет, то решит этот вопрос.

– Кто должен быть наказан за это поражение и как мы будем играть против Украины и Франции?

– В футболе легко обвинять тренера. Все должны быть наказаны. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, я и футболисты в следующих играх выступим лучше.

– АФФА ждет от вас отставки…

– Почему я должен подавать в отставку? Покажите тренера, который сам уходит. Если они видят, что я делаю что-то неправильно, то должны поговорить со мной и решить этот вопрос.

Еще по теме:
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро 1
Отбор ЧМ-2026. Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты 4
Товарищеский матч. Азербайджан под руководством победителя Евро уступил дома Гаити (0:3) 3
Источник: Azerisport
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Азербайджан Исландия Сантуш Фернанду
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
b1rins
1757117922
Только один раз проигрыш---и такое давление.Как будто футболеры не причем.
Ответить
subbotaspartak
1757131986
Это команда ТОП 5 проиграла 0:5?
Ответить
k611
1757142401
Надо исходить из реалий сборной Азербайджана, супер сильный подбор игроков у нее что ли...
Ответить
FFR
1757147389
Сантушу 70 лет, он и приехал за деньгами , сам не уйдет. Его назначение было ошибкой.
Ответить
Burtaze
1757149919
Результат порадовал, не просто победили, размазали..
Ответить
АК 68
1757152647
Просто айзера, сами футболисты слабые, а Фернанду Сантуш как был именитым тренером, так и остался,между прочим чемпион Европы 2016года.
Ответить
Главные новости
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
12:59
1
РФС предложили 2 города для матчей Россия – США
12:48
5
Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»
12:35
4
«Зенит» планирует в октябре сыграть с клубом Примеры в Испании
12:21
3
Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику
11:59
9
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
17
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
10:45
2
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
10:29
5
Все новости
Все новости
ВидеоЯмаль потерял паспорт в Турции
07:54
5
ВидеоТренер Казахстана подал в отставку после теннисной «баранки» от Бельгии
00:11
13
Отбор ЧМ-2026. Испания учинила разгром Турции (6:0) с хет-триком Мерино, Германия обыграла Северную Ирландию (3:1)
Вчера, 23:47
2
Отбор ЧМ-2026. Бельгия устроила Казахстану теннисную «баранку» (6:0), у Де Брюйне и Доку дубли
Вчера, 23:42
ФотоСборная Германии проводила Хуммельса из футбола
Вчера, 22:52
1
У сборной Нидерландов появился новый лучший бомбардир в ее истории
Вчера, 21:57
Отбор ЧМ-2026. Нидерланды победили Литву (3:2), Депай оформил дубль
Вчера, 20:55
1
ФотоРоналду тепло отозвался о юном болельщике, который вывел его на поле в Ереване
Вчера, 18:48
Отбор ЧМ-2026. Грузия разгромила Болгарию, Хвича забил победный гол
Вчера, 17:53
3
Россиянам, желающим посетить ЧМ-2026, для получения визы придется покинуть страну
Вчера, 11:12
Морган выделил общее между смертью и голами Роналду
Вчера, 10:47
Роналду опередил Месси по важному показателю
Вчера, 00:45
Отбор ЧМ-2026. Дубль 39-летнего Джеко помог Боснии и Герцеговине победить (6:0)
Вчера, 00:05
Роналду достиг отметки в 1200 голевых действий за карьеру
6 сентября
Роналду остался 1 гол до нового рекорда
6 сентября
4
Отбор ЧМ-2026. Португалия забила 5 голов Армении, Роналду сделал дубль
6 сентября
6
Отбор ЧМ-2026. Англия победила Андорру и опережает Сербию на 5 очков в группе K
6 сентября
Отбор ЧМ-2026. Сербия без игроков РПЛ победила Латвию
6 сентября
Гаттузо бил игроков Италии во время матча с Эстонией
6 сентября
11
Тренера сборной Азербайджана провоцировали на отставку после 0:5 от Исландии: «У вас нет уважения к себе?»
6 сентября
6
Известны 17 из 48 участников ЧМ-2026
6 сентября
Только один игрок забил за сборную Франции больше голов, чем Мбаппе
5 сентября
1
Отбор ЧМ-2026. Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты
5 сентября
4
ВидеоРоналду оттолкнул болельщика в Ереване
5 сентября
20
Отбор ЧМ-2026. Разгромные победы Испании и Бельгии, Германия проиграла Словакии и другие результаты
4 сентября
ВидеоРоналду жарко встретили в аэропорту Еревана
4 сентября
2
Отбор ЧМ-2026. Гол Хвичи не спас Грузию от домашнего поражения в матче с Турцией (2:3)
4 сентября
Холанд поменял фамилию на футболке сборной Норвегии
27 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 