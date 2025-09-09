Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Исландии, 6-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Исландия