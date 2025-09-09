09.09.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
23
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
(К) ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
21
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Франция
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Логи Томассон
ЛЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
15
Виллум Тор Виллумсон
ОП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
17
Gísli Thórdarson
ЦП
10
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
20
Кристиан Хлинссон
АП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
9
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
22
Эрнандес
15
Конате
4
Упамекано
5
Кунде
8
Чуамени
13
Коне
20
Барколя
11
Олисе
10
Мбаппе
9
Тюрам
2-5-3
1
Олафссон
5
Ингасон
3
Гретарссон
23
Эллертссон
8
Йоуханнессон
7
Харальдссон
18
Андерсон
4
Пальссон
11
Торстейнссон
21
Гудьонсен
22
Гудьонсен
5
Кунде
17
Густо
17
Густо
5
Кунде
9
Тюрам
14
Рабьо
14
Рабьо
9
Тюрам
20
Барколя
7
Коман
7
Коман
20
Барколя
11
Олисе
19
Экитике
19
Экитике
11
Олисе
11
Торстейнссон
14
Хельгасон
14
Хельгасон
11
Торстейнссон
8
Йоуханнессон
17
17
8
Йоуханнессон
3
Гретарссон
20
Хлинссон
20
Хлинссон
3
Гретарссон
18
Андерсон
19
Бьяркасон
19
Бьяркасон
18
Андерсон
21
Гудьонсен
9
Магнуссон
9
Магнуссон
21
Гудьонсен
Статистика матча Франция - Исландия
3
1
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
13
Офсайды
3
1
Количество передач
625
371
Сейвы
1
6
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Исландии, 6-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Исландия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»