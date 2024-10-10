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    • Прогноз на точный счет матча Исландия – Уэльс, Лига наций, 11 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Исландия – Уэльс, Лига наций, 11 октября 2024 года

    11 октября 2024 года на стадионе Лаугардалсвеллур состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Исландии и Уэльса. Исландия будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, тогда как Уэльс постарается продлить свою успешную серию против этого соперника.

    Исландия

    Сборная Исландии продолжает свои выступления в Лиге наций с переменным успехом. В последних пяти матчах команда забила пять голов и пропустила девять. В атаке исландцы выглядят относительно неплохо, забивая в четырех из последних пяти игр. Однако оборона оставляет желать лучшего, что подтвердил последний матч против Турции, закончившийся поражением со счетом 1:3. Тем не менее, команда продемонстрировала свою способность играть уверенно на своем поле, победив Черногорию со счетом 2:0.

    Последние матчи Исландии:

    • Турция 3:1 Исландия

    • Исландия 2:0 Черногория

    • Нидерланды 4:0 Исландия

    • Англия 0:1 Исландия

    • Украина 2:1 Исландия

    Уэльс

    Сборная Уэльса в последних матчах также показывает нестабильные результаты. В последних пяти играх валлийцы забили всего два гола, пропустив пять. Несмотря на проблемы в атаке, команда добилась победы в последнем матче против Черногории (2:1). Оборона Уэльса выглядит лучше, однако низкая результативность в нападении может стать проблемой в предстоящем матче против Исландии. Команда в последних встречах часто играет на ноль, что дает определенное преимущество.

    Последние матчи Уэльса:

    • Черногория 1:2 Уэльс

    • Уэльс 0:0 Турция

    • Словакия 4:0 Уэльс

    • Гибралтар 0:0 Уэльс

    • Уэльс 0:0 Польша (серия пенальти 4:5)

    Личные встречи

    История личных встреч говорит в пользу Уэльса, который выиграл четыре последних матча против Исландии. В этих встречах валлийцы стабильно забивали, что дает им психологическое преимущество перед предстоящей игрой. Последняя встреча состоялась 5 марта 2014 года, и завершилась победой Уэльса со счетом 3:1. Также в предыдущих товарищеских матчах Уэльс неоднократно побеждал с минимальным преимуществом.

    • Товарищеские матчи (сборные). 05.03.2014: Уэльс 3–1 Исландия

    • Товарищеские матчи (сборные). 28.05.2008: Исландия 0–1 Уэльс

    • Товарищеские матчи (сборные). 01.05.1991: Уэльс 1–0 Исландия

    Исландия:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения

    Уэльс:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение

    Прогноз на матч Исландия – Уэльс

    Матч обещает быть достаточно равным, учитывая текущую форму обеих команд. Исландия, несмотря на проблемы в обороне, играет уверенно на своем поле и имеет потенциал для забитых мячей. Уэльс, напротив, может положиться на свою защиту и стабильную игру против Исландии в предыдущих встречах. Скорее всего, команды обменяются голами, однако результативность Уэльса оставляет желать лучшего.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

    • Победа Уэльса или ничья (X2) – коэффициент 1.70

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится ничья 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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