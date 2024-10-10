11 октября 2024 года на стадионе Лаугардалсвеллур состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Исландии и Уэльса. Исландия будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, тогда как Уэльс постарается продлить свою успешную серию против этого соперника.

Исландия

Сборная Исландии продолжает свои выступления в Лиге наций с переменным успехом. В последних пяти матчах команда забила пять голов и пропустила девять. В атаке исландцы выглядят относительно неплохо, забивая в четырех из последних пяти игр. Однако оборона оставляет желать лучшего, что подтвердил последний матч против Турции, закончившийся поражением со счетом 1:3. Тем не менее, команда продемонстрировала свою способность играть уверенно на своем поле, победив Черногорию со счетом 2:0.

Последние матчи Исландии:

Турция 3:1 Исландия

Исландия 2:0 Черногория

Нидерланды 4:0 Исландия

Англия 0:1 Исландия

Украина 2:1 Исландия

Уэльс

Сборная Уэльса в последних матчах также показывает нестабильные результаты. В последних пяти играх валлийцы забили всего два гола, пропустив пять. Несмотря на проблемы в атаке, команда добилась победы в последнем матче против Черногории (2:1). Оборона Уэльса выглядит лучше, однако низкая результативность в нападении может стать проблемой в предстоящем матче против Исландии. Команда в последних встречах часто играет на ноль, что дает определенное преимущество.

Последние матчи Уэльса:

Черногория 1:2 Уэльс

Уэльс 0:0 Турция

Словакия 4:0 Уэльс

Гибралтар 0:0 Уэльс

Уэльс 0:0 Польша (серия пенальти 4:5)

Личные встречи

История личных встреч говорит в пользу Уэльса, который выиграл четыре последних матча против Исландии. В этих встречах валлийцы стабильно забивали, что дает им психологическое преимущество перед предстоящей игрой. Последняя встреча состоялась 5 марта 2014 года, и завершилась победой Уэльса со счетом 3:1. Также в предыдущих товарищеских матчах Уэльс неоднократно побеждал с минимальным преимуществом.

Товарищеские матчи (сборные). 05.03.2014: Уэльс 3–1 Исландия

Товарищеские матчи (сборные). 28.05.2008: Исландия 0–1 Уэльс

Товарищеские матчи (сборные). 01.05.1991: Уэльс 1–0 Исландия

Исландия:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения

Уэльс:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение

Прогноз на матч Исландия – Уэльс

Матч обещает быть достаточно равным, учитывая текущую форму обеих команд. Исландия, несмотря на проблемы в обороне, играет уверенно на своем поле и имеет потенциал для забитых мячей. Уэльс, напротив, может положиться на свою защиту и стабильную игру против Исландии в предыдущих встречах. Скорее всего, команды обменяются голами, однако результативность Уэльса оставляет желать лучшего.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Победа Уэльса или ничья (X2) – коэффициент 1.70

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится ничья 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.