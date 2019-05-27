Пирло: «Конте под силу дать «Интеру» больше, чем Моуринью»

Бывший полузащитник «Интера» Андреа Пирло поделился мнением о возможном возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Кроме того, Антонио Конте также фигурирует, как кандидат на пост.

«Уверен, что Конте нужнее «Интеру», чем Моуринью. Особенно это касается клубной организации и конкуренции. При Конте тифози станут ближе к команде и усилят поддержку», – заявил бывший полузащитник «Интера», «Милана» и «Ювентуса».

По информации итальянских медиа, Лучано Спаллетти уйдет из клуба летом.

Андреа выступал за «Интер» с 1998 по 2001-й год.

Конте просит у «Интера» 10 миллионов в год. Зарплата Спаллетти в миланском клубе вдвое меньше