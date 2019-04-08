Конте просит у «Интера» 10 миллионов в год. Зарплата Спаллетти в миланском клубе вдвое меньше

Как уже сообщалось ранее, «Интер» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Челси» Антонио Конте.

Обсуждение между сторонами продолжаются в течение нескольких месяцев. 49-летний специалист просит у черно-синих зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

Для сравнения, миланцы платят нынешнему тренер миланцев Лучано Спаллетти 4,5 миллиона евро, а Массимилиано Аллегри зарабатывает в «Ювентусе» 7,5 миллиона в год.