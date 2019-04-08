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    Конте просит у «Интера» 10 миллионов в год. Зарплата Спаллетти в миланском клубе вдвое меньше

    Как уже сообщалось ранее, «Интер» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Челси» Антонио Конте.

    Обсуждение между сторонами продолжаются в течение нескольких месяцев. 49-летний специалист просит у черно-синих зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

    Для сравнения, миланцы платят нынешнему тренер миланцев Лучано Спаллетти 4,5 миллиона евро, а Массимилиано Аллегри зарабатывает в «Ювентусе» 7,5 миллиона в год.

    • Кроме «Челси», Конте в своей карьере возглавлял «Ювентус» и сборную Италии.
    • Итальянец трижды выиграл Серию А и один раз АПЛ.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1265

      InterMilLano1908 33 минуты назад

      За такие деньги лучше Маура взять...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      O-Z > InterMilLano1908 30 минут назад

      Маур уже не тот. Нужен более взрывной и голодный на победы. Конте очень бы подошёл.

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      Рейтинг: +1265

      InterMilLano1908 > O-Z 12 минут назад

      Маура как раз для СериАла, его футбол отлично подходит для Италии. А взрывные были уже в Интере и к успеху это не привело. Интеру нужен авторитетный тренер кто успокоит банду хорватов и Икарди

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