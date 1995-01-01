Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Пирло: «Думаю, «Ювентусу» нужен Иско»

    Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что туринцам нужно усилить среднюю линию поля, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Итальянец предложил бело-черным приобрести хавбека «Реала» Иско.

    «Я думаю, нам нужен Иско. Мы находимся на другом уровне, но мы должны выиграть Лигу чемпионов.

    Аллегри держит в уме будущее команды на несколько месяцев вперед, и полузащита – это линия, которая требует улучшения.

    Возможно, ему не хватало качества в середине. Аллегри купил Роналду, но он не знал, как доставить ему мяч. Чтобы дойти до конца Лиги чемпионов, нужны полузащитники», – сказал Пирло.

    • В этом сезоне Иско провел за мадридскую команду 36 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт испанца с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
    • Transfermart оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 60 миллионов евро.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -363

      SuperPAV9 2 часа назад

      Не плохой игрок которого просто замориновали на скамейке

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70440
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru