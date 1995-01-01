Пирло: «Думаю, «Ювентусу» нужен Иско»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что туринцам нужно усилить среднюю линию поля, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Итальянец предложил бело-черным приобрести хавбека «Реала» Иско.

«Я думаю, нам нужен Иско. Мы находимся на другом уровне, но мы должны выиграть Лигу чемпионов.

Аллегри держит в уме будущее команды на несколько месяцев вперед, и полузащита – это линия, которая требует улучшения.

Возможно, ему не хватало качества в середине. Аллегри купил Роналду, но он не знал, как доставить ему мяч. Чтобы дойти до конца Лиги чемпионов, нужны полузащитники», – сказал Пирло.