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  • Кевин-Принс Боатенг назвал трех лучших игроков, с которыми выступал

Кевин-Принс Боатенг назвал трех лучших игроков, с которыми выступал

17 апреля 2020, 22:56

Экс-форвард «Милана» и «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг назвал тройку лучших игроков, с которыми играл в одной команде.

На первое место он поставил капитана каталонцев Лионеля Месси.

«Одно дело играть против него, а другое – наблюдать, как он тренируется. Месси способен решать исход любого матча. Он уникален», – сказал футболист для немецкого издания Bild.

Вторым в его списке стал нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, а замкнул тройку лучших экс-полузащитник итальянцев Андреа Пирло.

«Златан – на другом уровне, но он также может решать моменты в одиночку, но если у вас есть Месси, то он обязательно принесет пользу. Третьим я поставлю Пирло», – добавил Боатенг.

  • Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча».
  • Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании (438 голов).
  • Ранее сообщалось, что 32-летний форвард может покинуть «Барселону» в летнее межсезонье.

Источник: Sport Bild
Испания. Кубок Италия. Кубок Милан Барселона Месси Лионель Пирло Андреа Боатенг Кевин-Принс Ибрагимович Златан
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