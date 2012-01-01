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    Кевин-Принс Боатенг назвал трех лучших игроков, с которыми выступал

    Экс-форвард «Милана» и «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг назвал тройку лучших игроков, с которыми играл в одной команде.

    На первое место он поставил капитана каталонцев Лионеля Месси.

    «Одно дело играть против него, а другое – наблюдать, как он тренируется. Месси способен решать исход любого матча. Он уникален», – сказал футболист для немецкого издания Bild.

    Вторым в его списке стал нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, а замкнул тройку лучших экс-полузащитник итальянцев Андреа Пирло.

    «Златан – на другом уровне, но он также может решать моменты в одиночку, но если у вас есть Месси, то он обязательно принесет пользу. Третьим я поставлю Пирло», – добавил Боатенг.

    • Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча».
    • Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании (438 голов).
    • Ранее сообщалось, что 32-летний форвард может покинуть «Барселону» в летнее межсезонье.

    Источник: Sport Bild

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