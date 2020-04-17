Кевин-Принс Боатенг назвал трех лучших игроков, с которыми выступал

Экс-форвард «Милана» и «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг назвал тройку лучших игроков, с которыми играл в одной команде.

На первое место он поставил капитана каталонцев Лионеля Месси.

«Одно дело играть против него, а другое – наблюдать, как он тренируется. Месси способен решать исход любого матча. Он уникален», – сказал футболист для немецкого издания Bild.

Вторым в его списке стал нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, а замкнул тройку лучших экс-полузащитник итальянцев Андреа Пирло.

«Златан – на другом уровне, но он также может решать моменты в одиночку, но если у вас есть Месси, то он обязательно принесет пользу. Третьим я поставлю Пирло», – добавил Боатенг.