Пирло: «Ювентус» играл с «Атлетико» без характера. Сидели в защите, рассчитывая на случайный гол»

Симеоне сумел зарядить Атлетико на борьбу. Борьбу жесткую и бескомпромиссную. Ювентус к этому оказался не готов.
Экс-полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением об игре команды в матче против «Атлетико» (0:2, первый матч 1/8 финала ЛЧ).
«Я увидел команду без характера и желания играть. Надо уметь справляться с давлением и отдавать на поле все, если вас интересует победа в этом турнире. «Ювентусу» не хватило характера и воли к победе. Их устраивало просто сидеть в защите и рассчитывать на случайный гол.
Матч прошел при двух разных темпах. «Атлетико» играл в ритме Лиги чемпионов, «Ювентус» – на голову ниже», – цитирует итальянца Marca со ссылкой на Sky Italia.
- Арбитр отменил гол нападающего мардридцев Альваро Мораты из-за фола.
- «Ювентус» никогда не проходил дальше в еврокубках после поражения 0:2 в первом матче.
- Ответный матч состоится 12 марта в Турине.