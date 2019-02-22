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    Пирло: «Ювентус» играл с «Атлетико» без характера. Сидели в защите, рассчитывая на случайный гол»

    Экс-полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением об игре команды в матче против «Атлетико» (0:2, первый матч 1/8 финала ЛЧ).

    «Я увидел команду без характера и желания играть. Надо уметь справляться с давлением и отдавать на поле все, если вас интересует победа в этом турнире. «Ювентусу» не хватило характера и воли к победе. Их устраивало просто сидеть в защите и рассчитывать на случайный гол.

    Матч прошел при двух разных темпах. «Атлетико» играл в ритме Лиги чемпионов, «Ювентус» – на голову ниже», – цитирует итальянца Marca со ссылкой на Sky Italia.

    • Арбитр отменил гол нападающего мардридцев Альваро Мораты из-за фола.
    • «Ювентус» никогда не проходил дальше в еврокубках после поражения 0:2 в первом матче.
    • Ответный матч состоится 12 марта в Турине.

    Источник: Marca

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    22.02.2019 19:55
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 10:59

      Симеоне сумел зарядить Атлетико на борьбу. Борьбу жесткую и бескомпромиссную. Ювентус к этому оказался не готов.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +106

      CF4 22 февраля 2019, 23:31

      Я поклонник итальянского футбола, но надо признавать общий спад этого темпераментного и менталитетного футбола. Ювентус расслабленный после Италии. А в ЛЧ этого уже не хватает. Если совсем на чистоту, даже по составу: День Шильо наверное спит в футболке после матчей, в благодарность за то что в Ювентус; Бонуччи сам убил бессовестно карьеру год назад; Щестны на воротах, потому что даже бессовестного Бонуччи по Италии пока хватает; Дибала на мой взгляд всё таки поймал звёздную болезнь; Пьянич очень медленный; и.т.п. Грустно. Если бы в Италии были бы бюджеты похожие на ведущие чемпионаты,история не знала бы Барселону 2010-х, Реал врятли выиграл 3 лиги подряд.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 февраля 2019, 20:46

      Не согласен, что Ювентус сидел в защите. Они пытались идти вперёд, но очень однообразно, медленно, плюс постоянно сваливаясь на фланги, тк Атлетико просто не дал им ничего через центр сделать, прессинговал (причём не бездумно носился, а выманивал поближе к своей штрафной и просто давил мощью и числом). Атлетико был лучше и заслуженно выиграл, а мог выиграть и крупнее, будь Коста точнее, а судьи благосклоннее к Морате и критичнее к Кьеллини в момент его падения.

      5
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 22 февраля 2019, 20:21

      возникает вопрос - пирло, ты вообще какую игру смотрел?)) да нормально играли, просто матрасники вывезли на двух стандартах, кстати в моменте второго гола там подозрение на офсайд при подаче гризмана

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 22 февраля 2019, 20:40

      хахаххахахаа ! Ничего не создал твой блювентус а ты все вещаешь тут ! даже легенда милана пирло увидел это 2 раза бравший лч а ты все вещаешь вывезли на двух стандартах. Да вам повезло что вы еще не уехали с 4;0.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 22 февраля 2019, 21:32

      твоя бабселона тоже ничего не создала с лионом так что заткнись и не вякай больше, когда итебя спросят о твоей бабселоне с ныряльщиками в составе тогда и ответишь а пока побейся об стену

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      dinar7777dinar > Dizayner 22 февраля 2019, 22:41

      хахахахаха ! все знают что у вас король нырков играет ! нырялду ! ой мы купили рональду возьмем лч ! главный фаворит ! лучший защитник в мире - кьеллини - смех клоунский. барселона ничего не создала с лионом? хахахахах ! барса проиграла лиону? блювентус неудачники ! смирись с этим !

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      Dizayner > dinar7777dinar 22 февраля 2019, 23:04

      куда уж нам до бускетса пике и компании, они прямо боги ныряния, на олимпийских играх им нужно выступать, а не в футбол играть. твоя бабселона не смогла выиграть слабенький лион - позорище какое-то, но в принципе другого и не ожидалось, они только в ла лиге с помощью судей и нырков выигрывают, а как дело до серьезных матчей доходит так и обсираются, так что лион еще накажет бабселону в испании

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      dinar7777dinar > Dizayner 23 февраля 2019, 01:43

      позорище УВАЖАЕМЫЙ ЭТО ТВОЙ БЛЮВЕНТУС. а лучший нырок мира это все знают нырялду ! да еще похлеще ныряет ваш манджукич ! хахахахах ! лан не плачь там твой кабинетус же опять купил серию а ! ахахахахахахха !

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      dinar7777dinar > Dizayner 23 февраля 2019, 01:47

      таких как бускетс и пике в твоем блювентусе даже близко нету. кьеллини? мххахахаха смех ! бонуччи смех ))))) у вас кроме пьянича то в полузащите один шлак ! весь центр поля принадлежал атлетико ! крайние защитники у вас очконули сразу ! в нападении че сделал твй кристина кроме удара со штрафного? когда он вообще последний раз забивал со штрафного? мхаххахахахах ! ювентус это сплошная клоунада ! кучка пенсионеров. клубишко без будущего ! дибала че опять не пожал руку вашему физруку аллегри? че когда пнете его и возьмете валеру карпина? лан не плачь ! успакойся.

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      Dizayner > dinar7777dinar 23 февраля 2019, 19:42

      ты это, за свою ж.опу та хоть отвечать можешь? а то заладил как испорченный, все знают все видят, всегда отвечай только за себя, смотри как вас щам севилья вздернет, это полное подтверждение моих слов, одни лузеры собрались в команде и отскакивают только за счет сомнительных пеналей и нырков, ну что шляпа, схавал? хавай дальше, как вас севилья натягивает на кол!!! ахахахахахаха, лузеры епте, видно и пике и бускетса, прямо топы ничего не скажешь

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 23 февраля 2019, 22:08

      опять ква ква ква ква ква бла бла бла бла ! это тебе за свою жопу то надо отвечать это же у вас петушалду в команде. ахахахахах !

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 24 февраля 2019, 09:56

      ты никак не уймешься чурка? в отличии от тебя, пиз.дабола я всегда только за себя в ответе, а ты похоже за всю бабселону свечку держишь

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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 22 февраля 2019, 20:11

      Юве был сильнее без роналлу

      2
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > SuperPAV9 22 февраля 2019, 20:52

      а как он реал своим уходом укрепил...! вообще машиной стали... с самой Жероной на равных бьются )

      2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > SuperPAV9 22 февраля 2019, 22:22

      Вот именно за это его купили,зная что команда год за годом идёт на дно,команда совсем не играла,не защита,не пол защита ,крайние защитники(Сандро,Де Шильо играли?сорян я с тобой не согласен

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 22 февраля 2019, 19:52

      вот верные слова для вас туринских глориков !

      -2
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