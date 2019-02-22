Пирло: «Ювентус» играл с «Атлетико» без характера. Сидели в защите, рассчитывая на случайный гол»

Экс-полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением об игре команды в матче против «Атлетико» (0:2, первый матч 1/8 финала ЛЧ).

«Я увидел команду без характера и желания играть. Надо уметь справляться с давлением и отдавать на поле все, если вас интересует победа в этом турнире. «Ювентусу» не хватило характера и воли к победе. Их устраивало просто сидеть в защите и рассчитывать на случайный гол.

Матч прошел при двух разных темпах. «Атлетико» играл в ритме Лиги чемпионов, «Ювентус» – на голову ниже», – цитирует итальянца Marca со ссылкой на Sky Italia.