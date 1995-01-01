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    Журналист Романо: «Пирло возглавит «Ювентус»

    «Ювентус» согласовывает последние детали контракта с Андреа Пирло. Он станет главным тренером команды.

    «Пирло возглавит «Ювентус». Его выбрал президент Андреа Аньелли. Последние детали согласуют – и поехали», – информирует Фабрицио Романо.

    • Будучи футболистом, Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год.
    • Чемпион мира-2006 объявил о завершении профессиональной карьеры в 2017 году.
    • «Ювентус» после вылета из Лиги чемпионов уволил Маурицио Сарри.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      Dr.Metal 42 минуты назад

      Как же часто стали доверять большие клубы тренерам-новичкам. То Гатузо и сразу в Милан, здесь Пирло и сразу в Юве. Один Зидан сразу выстрелил

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      Рейтинг: +1657

      Dizayner 43 минуты назад


      Рейтинг: +1656
      Dizayner > dinar7777dinar 43 минуты назадПожаловаться
      реально какие-то непонятные методы работы, которые не сработали, пресловутый саррибол с упором на атаку мы так и не увидели. он попросту не нашел языка с игроками, не знаю, может маэстро пирло, хотя у него нет опыта совсем - фигасе я вангую))))

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