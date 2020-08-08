Журналист Романо: «Пирло возглавит «Ювентус»

«Ювентус» согласовывает последние детали контракта с Андреа Пирло. Он станет главным тренером команды.
«Пирло возглавит «Ювентус». Его выбрал президент Андреа Аньелли. Последние детали согласуют – и поехали», – информирует Фабрицио Романо.
- Будучи футболистом, Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год.
- Чемпион мира-2006 объявил о завершении профессиональной карьеры в 2017 году.
- «Ювентус» после вылета из Лиги чемпионов уволил Маурицио Сарри.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.