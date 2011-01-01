Экс-полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о переходе в туринский клуб в мае 2011-го года из «Милана».

«Я переходил в «Ювентус» ради побед. Я был абсолютно убежден в том, что они начнутся. Иначе я бы не менял клуб.

«Бьянконери» способны продолжить серию из побед в Скудетто, пусть выступления «Интера» и «Наполи» на данный момент могут показаться убедительным. Тренеру и игрокам «Ювентусу» необходимо дать некоторые время. Команда остается фаворитом сезона.

Кого я считаю «новым Пирло»? Единственный, кто, возможно, на меня похож – Френки Де Йонг.

Миралем Пьянич имеет что-то похожее в свое стиле игры, но у нас немного разные подходы», – цитирует итальянца Football Italia.