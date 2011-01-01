Экс-полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о переходе в туринский клуб в мае 2011-го года из «Милана».
«Я переходил в «Ювентус» ради побед. Я был абсолютно убежден в том, что они начнутся. Иначе я бы не менял клуб.
«Бьянконери» способны продолжить серию из побед в Скудетто, пусть выступления «Интера» и «Наполи» на данный момент могут показаться убедительным. Тренеру и игрокам «Ювентусу» необходимо дать некоторые время. Команда остается фаворитом сезона.
Кого я считаю «новым Пирло»? Единственный, кто, возможно, на меня похож – Френки Де Йонг.
Миралем Пьянич имеет что-то похожее в свое стиле игры, но у нас немного разные подходы», – цитирует итальянца Football Italia.
- 22-летний Де Йонг в июле перешел из «Аякса» в «Барселону» за 75 миллионов евро. В текущем сезоне голландец забил один гол и отдал одну результативную передачу в семи играх всех турниров.