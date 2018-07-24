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    Пирло – о Роналду: «Это топовый игрок. Он поможет «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов»

    Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением о переходе форварда Кришитану Роналду в туринский клуб из «Реала».

    «Роналду может привнести что-то, чего не хватало «Ювентусу». Я счастлив, что такой великий чемпион присоединился к «Юве».

    Покупкой одного такого игрока не выиграть Лигу чемпионов, но она приблизит клуб к этому.

    Роналду – игрок, который смещает баланс игры и может помочь «Ювентусу» победить в ЛЧ. Это топовый игрок, который делает разницу», – сказал Пирло.

    Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан на четыре года.

    Источник: Football Italia

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    24.07.2018 00:59
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 09:57

      Возможно появление такого игрока вдохновит и всю команду.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      dadian 24 июля 2018, 08:01

      Это ювентус поможет Роналду больше не выиграть ЛЧ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 24 июля 2018, 05:16

      КОНЕЧНО ЖЕ ЭТО УСИЛЕНИЕ

      2
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