Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением о переходе форварда Кришитану Роналду в туринский клуб из «Реала».
«Роналду может привнести что-то, чего не хватало «Ювентусу». Я счастлив, что такой великий чемпион присоединился к «Юве».
Покупкой одного такого игрока не выиграть Лигу чемпионов, но она приблизит клуб к этому.
Роналду – игрок, который смещает баланс игры и может помочь «Ювентусу» победить в ЛЧ. Это топовый игрок, который делает разницу», – сказал Пирло.
Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан на четыре года.
Источник: Football Italia