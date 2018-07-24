Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением о переходе форварда Кришитану Роналду в туринский клуб из «Реала».

«Роналду может привнести что-то, чего не хватало «Ювентусу». Я счастлив, что такой великий чемпион присоединился к «Юве».

Покупкой одного такого игрока не выиграть Лигу чемпионов, но она приблизит клуб к этому.

Роналду – игрок, который смещает баланс игры и может помочь «Ювентусу» победить в ЛЧ. Это топовый игрок, который делает разницу», – сказал Пирло.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан на четыре года.