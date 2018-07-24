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  • Пирло – о Роналду: «Это топовый игрок. Он поможет «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов»

Пирло – о Роналду: «Это топовый игрок. Он поможет «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов»

24 июля 2018, 00:59
3

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением о переходе форварда Кришитану Роналду в туринский клуб из «Реала».

«Роналду может привнести что-то, чего не хватало «Ювентусу». Я счастлив, что такой великий чемпион присоединился к «Юве».

Покупкой одного такого игрока не выиграть Лигу чемпионов, но она приблизит клуб к этому.

Роналду – игрок, который смещает баланс игры и может помочь «Ювентусу» победить в ЛЧ. Это топовый игрок, который делает разницу», – сказал Пирло.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан на четыре года.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Италия. Серия А Реал Ювентус Пирло Андреа Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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simoron81
1532398616
КОНЕЧНО ЖЕ ЭТО УСИЛЕНИЕ
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dadian
1532408516
Это ювентус поможет Роналду больше не выиграть ЛЧ.
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zigbert
1532415431
Возможно появление такого игрока вдохновит и всю команду.
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