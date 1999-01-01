«Ювентус» назначил Пирло на пост главного тренера

В день отставки главного тренера Маурицио Сарри «Ювентус» нашел ему замену. Команду возглавил Андреа Пирло, как и сообщал инсайдер.

Контракт рассчитан до 2022 года. Это первая тренерская работа для бывшего игрока сборной Италии.