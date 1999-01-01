«Ювентус» назначил Пирло на пост главного тренера

Не поспешили ли они? Сезон только завершился. Есть время проанализировать ситуацию и выбрать тренера. Да и готов ли сам Пирло. Понятно что не каждый день предлагают возглавить Ювентус. Мое мнение что поспешили и руководство и сам Пирло.
В день отставки главного тренера Маурицио Сарри «Ювентус» нашел ему замену. Команду возглавил Андреа Пирло, как и сообщал инсайдер.
Контракт рассчитан до 2022 года. Это первая тренерская работа для бывшего игрока сборной Италии.
- Будучи футболистом, Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год.
- Чемпион мира-2006 объявил о завершении профессиональной карьеры в 2017 году.
- «Ювентус» после вылета из Лиги чемпионов уволил Сарри.