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    «Ювентус» назначил Пирло на пост главного тренера

    В день отставки главного тренера Маурицио Сарри «Ювентус» нашел ему замену. Команду возглавил Андреа Пирло, как и сообщал инсайдер.

    Контракт рассчитан до 2022 года. Это первая тренерская работа для бывшего игрока сборной Италии.

    • Будучи футболистом, Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год.
    • Чемпион мира-2006 объявил о завершении профессиональной карьеры в 2017 году.
    • «Ювентус» после вылета из Лиги чемпионов уволил Сарри.

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    Источник: официальный сайт «Ювентуса»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4822

      Hektor 84 11 минут назад

      Не поспешили ли они? Сезон только завершился. Есть время проанализировать ситуацию и выбрать тренера. Да и готов ли сам Пирло. Понятно что не каждый день предлагают возглавить Ювентус. Мое мнение что поспешили и руководство и сам Пирло.

      0
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      Рейтинг: +3413

      dinar7777dinar 1 час назад

      ну не знай не знай ! вариант ли это.

      2
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      Рейтинг: +1658

      Dizayner 1 час назад

      мне кажется, что его не просто так назначали главным в молодежку, просто не думали, что придется ставить главным так быстро. сказать что-то сложно, никто не видел еще его в деле, поэтому будем посмотреть. во всяком случае должно быть интересно

      1
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      Рейтинг: +10997

      Garrincha58 1 час назад

      ???????

      1
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      Рейтинг: +16154

      bset 1 час назад

      Если и у Пирло получится, как у Зидана, то они имеют перевернуть тренерский рынок. Вместо контракта с известными тренерами будут своих воспитанников брать.

      1
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      Рейтинг: +3413

      dinar7777dinar > bset 1 час назад

      только у зидана была готовая команда которую по сути сыграл анчеллоти взяв лч ! да и состав был огонь у реала а у ювентуса нет полузащиты нет флангов .

      1
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      Рейтинг: +90

      Maga Ingush 1 час назад

      Пирло голова, умный футболист был, как и Зидан, думаю тренер из него хороший получится

      4
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      Рейтинг: +59

      Marat A. > Maga Ingush 25 минут назад

      Полностью согласен!...Главное что бы амбиции некоторых, Роналду, не помешали.А так неплохой вариант, хоть и не совсем "созрел для тренера главной команды". Ну а если посмотреть на Лэмпарда, ,то вполне, очень по новаторски!!!

      0
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      Рейтинг: +22

      Dr.Metal 1 час назад

      Господи, что они творят. Уж лучше бы Семина назначили )

      3
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      Рейтинг: +77

      Вит65 1 час назад

      Ай да, Аньелли. Ай да сукин сын. Оригинальное и смелое решение. Что-то мне подсказывает, что все будет хорошо.

      3
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      Рейтинг: +10387

      Cules2013 1 час назад

      Какой бы великий не был Пирло, но абсолютное отсутствие тренерского опыта - это звездец. Никто не понял, ни руководство Юве, ни согласие Пирло. Все в недоумении. Вспомнить прочих молодых тренеров, бывших игроков - у всех было не менее года тренерского опыта, причём далеко не всегда в дубле, а и на уровнях повыше.

      2
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      Рейтинг: +2426

      absent32 1 час назад

      не просто ого, ОГОГОШЕЧКИ)))

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