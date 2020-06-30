Ди Марцио: Пирло станет тренером молодежной команды «Ювентуса»

Бывший полузащитник сборной Италии и «Ювентуса» Андреа Пирло станет тренером молодежной команды туринцев.

Андреа будет работать помощником Роберто Баронио.

Это будет первый тренерский опыт итальянца.

В 2018 году Пирло мог стать помощником Роберто Манчини в тренерском штабе сборной Италии, но Андреа отказался от предложения из-за сотрудничества со Sky Sport Italia.