Ди Марцио: Пирло станет тренером молодежной команды «Ювентуса»

Бывший полузащитник сборной Италии и «Ювентуса» Андреа Пирло станет тренером молодежной команды туринцев.
Андреа будет работать помощником Роберто Баронио.
Это будет первый тренерский опыт итальянца.
В 2018 году Пирло мог стать помощником Роберто Манчини в тренерском штабе сборной Италии, но Андреа отказался от предложения из-за сотрудничества со Sky Sport Italia.
- 41-летний чемпион мира-2006 объявил о завершении профессиональной карьеры в 2017 году.
- Итальянец выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год, после чего провел 60 игр за «Нью-Йорк Сити» в МЛС.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио