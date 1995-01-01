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    Ди Марцио: Пирло станет тренером молодежной команды «Ювентуса»

    Бывший полузащитник сборной Италии и «Ювентуса» Андреа Пирло станет тренером молодежной команды туринцев.

    Андреа будет работать помощником Роберто Баронио.

    Это будет первый тренерский опыт итальянца.

    В 2018 году Пирло мог стать помощником Роберто Манчини в тренерском штабе сборной Италии, но Андреа отказался от предложения из-за сотрудничества со Sky Sport Italia.

    • 41-летний чемпион мира-2006 объявил о завершении профессиональной карьеры в 2017 году.
    • Итальянец выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год, после чего провел 60 игр за «Нью-Йорк Сити» в МЛС.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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