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Андреа Пирло
Статистика
Андреа Пирло - статистика
Завершил карьеру
19 мая 1979 (47), Флеро
#21 | Полузащитник
177 см | 68 кг
Италия
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США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
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Чемпионат Европы 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок РЖД 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ювентус
20
4
5
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Верона
2 : 2
30.05.2015
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3 : 1
23.05.2015
Наполи
71' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
0 : 1
02.05.2015
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
3 : 2
29.04.2015
Фиорентина
1' - 56'
36'
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
2 : 1
26.04.2015
Ювентус
1' - 90'
35'
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2 : 0
18.04.2015
Лацио
1' - 72'
28'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2 : 1
20.02.2015
Аталанта
1' - 120'
44'
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
2 : 2
15.02.2015
Ювентус
1' - 120'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 1
07.02.2015
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
0 : 0
01.02.2015
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
4 : 0
18.01.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1 : 3
11.01.2015
Ювентус
1' - 90'
68'
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1 : 1
06.01.2015
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 3
18.12.2014
Ювентус
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
1 : 1
14.12.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0 : 0
05.12.2014
Ювентус
1' - 78'
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2 : 1
30.11.2014
Торино
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
0 : 3
22.11.2014
Ювентус
1' - 76'
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
0 : 2
01.11.2014
Ювентус
1' - 90'
60'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1 : 0
29.10.2014
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 0
26.10.2014
Палермо
1' - 65'
64'
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
1 : 1
18.10.2014
Ювентус
1' - 83'
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
3 : 2
05.10.2014
Рома
1' - 80'
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