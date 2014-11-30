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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Торино
Ювентус - Торино: обзор матча 30 ноября 2014
Ювентус
30.11.2014, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Торино
15'
А. Видаль (П)
90+3'
А. Пирло
22'
Б. Перес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Торино
ГОЛ! 2:1!
А. Пирло
Пас отдал
А. Видаль
90'
+3
90'
+2
Замена
Х. Санчес Миньо
️️️️
О. Эль-Каддури
90'
+1
Желтая карточка
Э. Моретти
Замена
А. Огбонна
️️️️
К. Тевес
83'
Вторая желтая
Ш. Лихтштайнер
78'
72'
Замена
М. Ларрондо
️️️️
Ф. Квальярелла
71'
Желтая карточка
Амаури
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
70'
Замена
Р. Перейра
️️️️
К. Маркизио
63'
Желтая карточка
П. Погба
60'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
58'
53'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Д. Вивес
47'
Желтая карточка
А. Гацци
22'
ГОЛ! 1:1!
Б. Перес
17'
Желтая карточка
К. Глик
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Видаль
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
36
Маттео Дармиан
ЛАЗ
15
Камиль Глик
(К)
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПАЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
37
Роберто Перейра
АП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-1-3-2
30
Сторари
27
Эвра
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
21
Пирло
10
Маркизио
8
Погба
23
Видаль
32
Тевес
12
Льоренте
3-2-3-2
1
Жилле
15
Глик
52
Максимович
24
Моретти
33
Перес
36
Дармиан
14
Гацци
7
Эль-Каддури
5
Вивес
11
Амаури
27
Квальярелла
32
Тевес
21
Огбонна
21
Огбонна
32
Тевес
10
Маркизио
37
Перейра
37
Перейра
10
Маркизио
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
7
Эль-Каддури
14
Санчес Миньо
14
Санчес Миньо
7
Эль-Каддури
5
Вивес
24
Бенасси
24
Бенасси
5
Вивес
27
Квальярелла
9
Ларрондо
9
Ларрондо
27
Квальярелла
Остались в запасе
Ювентус
Торино
34
Рубиньо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Ювентус - Торино
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 19:55 (прямая)
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