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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Ювентус
Кальяри - Ювентус: обзор матча 18 декабря 2014
Кальяри
18.12.2014, четверг, 21:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
65'
Л. Россеттини
4'
К. Тевес
14'
А. Видаль
51'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Ювентус
Желтая карточка
Л. Чеппителли
90'
+1
85'
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Тевес
79'
Замена
С. Падоин
️️️️
Р. Перейра
Замена
К. Рангель
️️️️
С. Ибарбо
73'
71'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Д. Авелар
68'
ГОЛ! 1:3!
Л. Россеттини
Пас отдал
А. Коссу
65'
51'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Льоренте
Пас отдал
А. Пирло
Желтая карточка
М. Капуано
49'
Замена
Г. Донса
️️️️
С. Бенедетти
46'
Желтая карточка
Л. Россеттини
32'
14'
ГОЛ! 0:2!
А. Видаль
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
7
Андреа Коссу
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
5
Даниэле Конти
(К)
ЦП
8
Альбин Экдаль
ПВ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
21
Андреа Пирло
(К)
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Даниэле Дессена
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
3-3-1-2-1
22
Краньо
19
Капуано
23
Чеппителли
13
Россеттини
22
Авелар
14
Бальзано
13
Бенедетти
5
Конти
7
Коссу
8
Экдаль
8
Ибарбо
2-3-2-1-2
1
Буффон
21
Огбонна
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
21
Пирло
27
Эвра
10
Маркизио
23
Видаль
37
Перейра
12
Льоренте
32
Тевес
8
Ибарбо
13
Рангель
13
Рангель
8
Ибарбо
13
Бенедетти
30
Донса
30
Донса
13
Бенедетти
37
Перейра
19
Падоин
19
Падоин
37
Перейра
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
32
Тевес
21
Джовинко
21
Джовинко
32
Тевес
Остались в запасе
Кальяри
Ювентус
18
Алессандро Капелло
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
18
Алессандро Капелло
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кальяри - Ювентус
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Сант-Элия
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