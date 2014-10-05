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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 05 октября 2014
Ювентус
05.10.2014, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 2
Завершен
Рома
27'
К. Тевес (П)
45+3'
К. Тевес (П)
86'
Л. Бонуччи
32'
Ф. Тотти (П)
44'
Х. Итурбе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Рома
Желтая карточка
К. Тевес
90'
+3
89'
Красная карточка
К. Манолас
Красная карточка
А. Мората
89'
ГОЛ! 3:2!
Л. Бонуччи
86'
85'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Пьянич
Замена
А. Видаль
️️️️
А. Пирло
80'
75'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Тотти
66'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Х. Итурбе
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
59'
Замена
А. Огбонна
️️️️
М. Касерес
46'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Тевес
45'
+3
Травма
М. Касерес
45'
+1
44'
ГОЛ! 1:2!
Х. Итурбе
Пас отдал
Жервиньо
40'
Желтая карточка
Жервиньо
Желтая карточка
Л. Бонуччи
33'
33'
Желтая карточка
Ф. Тотти
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Тотти
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
31'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Тевес
27'
26'
Желтая карточка
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛАЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
8
Поль Погба
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
4
Касерес
27
Асамоа
2
Лихтштайнер
8
Погба
21
Пирло
10
Маркизио
32
Тевес
12
Льоренте
4-1-2-2-1
1
Скорупски
13
Майкон
2
Янга-Мбива
44
Манолас
25
Холебас
20
Кейта
44
Наингголан
15
Пьянич
11
Итурбе
27
Жервиньо
10
Тотти
4
Касерес
21
Огбонна
21
Огбонна
4
Касерес
21
Пирло
23
Видаль
23
Видаль
21
Пирло
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
11
Итурбе
24
Флоренци
24
Флоренци
11
Итурбе
15
Пьянич
5
Паредес
5
Паредес
15
Пьянич
10
Тотти
21
Дестро
21
Дестро
10
Тотти
Остались в запасе
Ювентус
Рома
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
50
Микеле Сомма
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Ювентус - Рома
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 19:55 (прямая)
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