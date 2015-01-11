Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 11 января 2015
Наполи
11.01.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
64'
М. Бритос
28'
П. Погба
68'
М. Касерес
90+4'
А. Видаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ювентус
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
А. Видаль
Пас отдал
А. Мората
Желтая карточка
Д. Сапата
90'
+2
Желтая карточка
Д. Де Гузман
84'
Замена
Д. Сапата
️️️️
В. Гаргано
83'
78'
Замена
А. Огбонна
️️️️
М. Касерес
73'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Х. Кальехон
71'
69'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
П. Погба
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Касерес
Пас отдал
А. Пирло
Желтая карточка
М. Бритос
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Бритос
Пас отдал
Д. Мертенс
64'
62'
Желтая карточка
М. Касерес
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Гамшик
59'
38'
Желтая карточка
К. Тевес
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
(К)
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ОП
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
1
Кабрал
3
Бритос
3
Кулибали
39
Альбиоль
11
Маджо
5
Гаргано
5
Лопес
18
Де Гузман
17
Гамшик
7
Кальехон
9
Игуаин
4-1-3-2
1
Буффон
4
Касерес
19
Бонуччи
14
Кьеллини
27
Эвра
21
Пирло
23
Видаль
8
Погба
10
Маркизио
12
Льоренте
32
Тевес
7
Кальехон
11
Габбиадини
11
Габбиадини
7
Кальехон
17
Гамшик
10
Мертенс
10
Мертенс
17
Гамшик
5
Гаргано
91
Сапата
91
Сапата
5
Гаргано
4
Касерес
21
Огбонна
21
Огбонна
4
Касерес
8
Погба
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
8
Погба
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Наполи - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Наполи
Ювентус
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+