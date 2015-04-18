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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 18 апреля 2015
Ювентус
18.04.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
17'
К. Тевес
28'
Л. Бонуччи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лацио
90'
+2
Замена
К. Ледесма
️️️️
М. Клозе
88'
Красная карточка
Д. Катальди
Замена
С. Стураро
️️️️
А. Видаль
83'
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Пирло
72'
69'
Желтая карточка
Л. Цана
66'
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. Маури
Желтая карточка
Д. Кьеллини
63'
61'
Желтая карточка
А. Кандрева
Желтая карточка
К. Маркизио
59'
Замена
А. Мората
️️️️
А. Матри
58'
Желтая карточка
П. Эвра
49'
46'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Э. Брафхайд
45'
+4
Желтая карточка
С. Лулич
45'
+2
Желтая карточка
Маурисио
ГОЛ! 2:0!
Л. Бонуччи
Пас отдал
А. Пирло
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
А. Видаль
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ПАЗ
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Стефано Маури
(К)
ПВ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
3-3-2-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
27
Эвра
21
Пирло
19
Падоин
23
Видаль
10
Маркизио
21
Матри
32
Тевес
4-1-2-2-1
22
Маркетти
8
Баста
33
Маурисио
27
Цана
28
Брафхайд
6
Билья
32
Катальди
19
Лулич
6
Маури
7
Андерсон
11
Клозе
23
Видаль
27
Стураро
27
Стураро
23
Видаль
21
Пирло
37
Перейра
37
Перейра
21
Пирло
21
Матри
21
Мората
21
Мората
21
Матри
11
Клозе
24
Ледесма
24
Ледесма
11
Клозе
28
Брафхайд
87
Кандрева
87
Кандрева
28
Брафхайд
6
Маури
17
Кейта
17
Кейта
6
Маури
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ювентус - Лацио
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:40, "HD Спорт" 21:40 (прямая)
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