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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 29 октября 2014
Дженоа
29.10.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
90+4'
Л. Антонини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ювентус
ГОЛ! 1:0!
Л. Антонини
Пас отдал
А. Матри
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
С. Де Майо
88'
Замена
А. Матри
️️️️
М. Пинилья
87'
Замена
Л. Антонини
️️️️
А. Рози
81'
79'
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Видаль
Желтая карточка
Л. Греко
74'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Р. Мандрагора
69'
65'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
58'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
44'
Желтая карточка
А. Видаль
16'
Желтая карточка
А. Огбонна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
13
Лука Антонелли
(К)
ЛАЗ
15
Джиованни Марчезе
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПАЗ
91
Андреа Бертолаччи
ОП
19
Леандро Греко
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
8
Диего Перотти
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛАЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
28
Франко Муссис
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
49
Ромуло
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Перин
15
Марчезе
87
Де Майо
8
Бурдиссо
13
Антонелли
91
Бертолаччи
20
Рози
19
Греко
8
Мандрагора
8
Перотти
51
Пинилья
3-2-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
21
Огбонна
2
Лихтштайнер
27
Асамоа
8
Погба
23
Видаль
10
Маркизио
12
Льоренте
32
Тевес
20
Рози
7
Антонини
7
Антонини
20
Рози
8
Мандрагора
33
Куцка
33
Куцка
8
Мандрагора
51
Пинилья
21
Матри
21
Матри
51
Пинилья
23
Видаль
37
Перейра
37
Перейра
23
Видаль
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
39
Даниэле Соммарива
ВР
28
Франко Муссис
ЦП
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
28
Франко Муссис
ЦП
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Дженоа - Ювентус
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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