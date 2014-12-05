Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 05 декабря 2014
Фиорентина
05.12.2014, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ювентус
87'
Замена
С. Падоин
️️️️
Р. Перейра
Замена
Я. Куртич
️️️️
Х. Куадрадо
85'
Травма
Х. Куадрадо
84'
78'
Замена
К. Маркизио
️️️️
А. Пирло
Замена
А. Аквилани
️️️️
Хоакин
77'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
М. Гомес
68'
60'
Замена
К. Тевес
️️️️
К. Коман
57'
Желтая карточка
П. Погба
Желтая карточка
Х. Куадрадо
39'
36'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
34'
Желтая карточка
А. Огбонна
Желтая карточка
Д. Писарро
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Давид Писарро
ОП
6
Борха Валеро
(К)
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
37
Роберто Перейра
ПАЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Нето
3
Алонсо
15
Басанта
15
Савич
2
Гонсало
7
Писарро
6
Валеро
14
Фернандес
7
Куадрадо
17
Хоакин
27
Гомес
3-3-2-1-1
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
21
Огбонна
37
Перейра
21
Пирло
27
Эвра
23
Видаль
8
Погба
21
Коман
12
Льоренте
17
Хоакин
20
Аквилани
20
Аквилани
17
Хоакин
7
Куадрадо
27
Куртич
27
Куртич
7
Куадрадо
27
Гомес
15
Бабакар
15
Бабакар
27
Гомес
37
Перейра
19
Падоин
19
Падоин
37
Перейра
21
Пирло
10
Маркизио
10
Маркизио
21
Пирло
21
Коман
32
Тевес
32
Тевес
21
Коман
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Фиорентина
Ювентус
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+