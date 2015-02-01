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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 01 февраля 2015
Удинезе
01.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ювентус
Желтая карточка
С. Теро
90'
+3
Желтая карточка
А. Ди Натале
87'
82'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
75'
Замена
С. Падоин
️️️️
П. Эвра
68'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Д. Паскуале
️️️️
Г. Силва
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Иван Пирис
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ОП
8
Гильерме
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Карнезис
4
Пирис
5
Данило
28
Арто
11
Силва
25
Аллан
30
Видмер
8
Гильерме
8
Фернандеш
77
Теро
10
Ди Натале
3-3-1-1-2
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
4
Касерес
2
Лихтштайнер
21
Пирло
27
Эвра
8
Погба
37
Перейра
32
Тевес
12
Льоренте
11
Силва
26
Паскуале
26
Паскуале
11
Силва
27
Эвра
19
Падоин
19
Падоин
27
Эвра
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
16
Жадсон
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Удинезе - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 16:55 (прямая)
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