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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 20 февраля 2015
Ювентус
20.02.2015, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
39'
Ф. Льоренте
44'
А. Пирло
25'
Д. Мильяччо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Аталанта
Желтая карточка
А. Мората
90'
+3
Замена
К. Коман
️️️️
К. Тевес
89'
88'
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
86'
Желтая карточка
Р. Перейра
84'
82'
Замена
А. Гомес
️️️️
Д. Базелли
80'
Желтая карточка
Д. Беллини
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
74'
69'
Замена
Р. Боаки
️️️️
Х. Денис
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
П. Погба
64'
Желтая карточка
С. Падоин
59'
Желтая карточка
К. Маркизио
53'
50'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Д. Дзаппакоста
49'
Травма
Д. Дзаппакоста
ГОЛ! 2:1!
А. Пирло
Пас отдал
К. Маркизио
44'
42'
Желтая карточка
Д. Базелли
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
39'
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мильяччо
Пас отдал
У. Эмануэльсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Букари Драме
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
(К)
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ЦП
33
Даниэле Базелли
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
34
Антон Крешич
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буффон
14
Кьеллини
4
Касерес
19
Бонуччи
19
Падоин
21
Пирло
8
Погба
10
Маркизио
37
Перейра
32
Тевес
12
Льоренте
3-2-3-1-1
57
Спортиелло
77
Дзаппакоста
6
Беллини
5
Масиелло
5
Скалони
3
Драме
8
Чигарини
8
Мильяччо
18
Эмануэльсон
33
Базелли
19
Денис
8
Погба
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
8
Погба
32
Тевес
21
Коман
21
Коман
32
Тевес
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
77
Дзаппакоста
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
77
Дзаппакоста
19
Денис
22
Боаки
22
Боаки
19
Денис
33
Базелли
10
Гомес
10
Гомес
33
Базелли
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
34
Антон Крешич
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
34
Антон Крешич
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Ювентус - Аталанта
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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