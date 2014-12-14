Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 14 декабря 2014
Ювентус
14.12.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
13'
П. Эвра
51'
М. Габбиадини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сампдория
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Тевес
87'
82'
Замена
А. Дункан
️️️️
П. Мба Обьянг
Замена
К. Коман
️️️️
Р. Перейра
77'
72'
Замена
Г. Бергессио
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Мората
71'
70'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
Желтая карточка
Л. Бонуччи
65'
58'
Желтая карточка
М. Габбиадини
53'
Желтая карточка
А. Романьоли
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
Желтая карточка
А. Видаль
49'
46'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Н. Крстичич
ГОЛ! 1:0!
П. Эвра
Пас отдал
К. Маркизио
13'
10'
Желтая карточка
В. Реджини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ОП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ОП
14
Лука Риццо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
23
Эдер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
39
Франческо Федато
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
21
Огбонна
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
8
Погба
23
Видаль
37
Перейра
21
Мората
32
Тевес
4-1-3-2
44
Ромеро
29
Каччиаторе
5
Гастальделло
26
Романьоли
13
Реджини
17
Паломбо
14
Риццо
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
77
Окака-Чука
23
Эдер
37
Перейра
21
Коман
21
Коман
37
Перейра
21
Мората
12
Льоренте
12
Льоренте
21
Мората
32
Тевес
21
Джовинко
21
Джовинко
32
Тевес
14
Мба Обьянг
32
Дункан
32
Дункан
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
11
Габбиадини
11
Габбиадини
7
Крстичич
77
Окака-Чука
18
Бергессио
18
Бергессио
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
34
Рубиньо
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Сампдория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
Все
Ювентус
Сампдория
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+