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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Ювентус
Эмполи - Ювентус: обзор матча 01 ноября 2014
Эмполи
01.11.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
60'
А. Пирло
70'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Ювентус
Красная карточка
Л. Тонелли
90'
+3
Желтая карточка
Э. Хюсай
90'
+1
80'
Замена
С. Падоин
️️️️
К. Асамоа
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
79'
Замена
Ф. Тавано
️️️️
П. Зелински
71'
70'
ГОЛ! 0:2!
А. Мората
Пас отдал
К. Тевес
67'
Замена
К. Тевес
️️️️
С. Джовинко
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Пирло
Желтая карточка
Л. Тонелли
59'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
В. Лорини
56'
52'
Желтая карточка
А. Видаль
46'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
А. Огбонна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
15
Матиас Весино
ЛП
16
Мирко Вальдифиори
ОП
11
Даниэле Кроче
ЦП
10
Петр Зелински
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛАЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
37
Роберто Перейра
ПАЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Эмполи
16
Маттео Биджери
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
49
Ромуло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-1-3-2
30
Басси
6
Мариу Руй
26
Тонелли
24
Ругани
16
Лорини
16
Вальдифиори
15
Весино
11
Кроче
10
Зелински
20
Пуччарелли
7
Маккароне
3-2-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
21
Огбонна
37
Перейра
27
Асамоа
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
21
Мората
21
Джовинко
16
Лорини
4
Хюсай
4
Хюсай
16
Лорини
10
Зелински
10
Тавано
10
Тавано
10
Зелински
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
21
Огбонна
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
21
Огбонна
27
Асамоа
19
Падоин
19
Падоин
27
Асамоа
21
Джовинко
32
Тевес
32
Тевес
21
Джовинко
Остались в запасе
Эмполи
Ювентус
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
16
Маттео Биджери
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
16
Маттео Биджери
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Эмполи - Ювентус
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 19:55 (прямая)
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