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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 22 ноября 2014
Лацио
22.11.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
24'
П. Погба
55'
К. Тевес
64'
П. Погба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ювентус
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
Д. Баста
86'
76'
Замена
А. Видаль
️️️️
А. Пирло
Желтая карточка
С. Лулич
73'
72'
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
Р. Перейра
70'
Вторая желтая
С. Падоин
67'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
64'
ГОЛ! 0:3!
П. Погба
Пас отдал
Р. Перейра
60'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Клозе
57'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Б. Кейта
57'
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Тевес
Пас отдал
К. Маркизио
52'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Д. Баста
49'
35'
Желтая карточка
С. Падоин
24'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Пас отдал
К. Тевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
19
Сенад Лулич
(К)
ЛП
6
Лукас Билья
ОП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Симоне Падоин
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-1-3-2
22
Маркетти
28
Брафхайд
27
Цана
6
де Врей
8
Баста
6
Билья
19
Лулич
16
Пароло
87
Кандрева
17
Кейта
11
Клозе
4-1-2-1-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
19
Бонуччи
19
Падоин
21
Пирло
8
Погба
10
Маркизио
37
Перейра
32
Тевес
12
Льоренте
17
Кейта
7
Андерсон
7
Андерсон
17
Кейта
8
Баста
39
Каванда
39
Каванда
8
Баста
11
Клозе
20
Джорджевич
20
Джорджевич
11
Клозе
37
Перейра
14
Матиелло
14
Матиелло
37
Перейра
21
Пирло
23
Видаль
23
Видаль
21
Пирло
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
71
Фране Прце
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
49
Ромуло
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
71
Фране Прце
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
49
Ромуло
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Ювентус
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 22:40 (прямая)
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